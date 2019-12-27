رياضة | نتائج مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي| غضب صلاح وانتصار ليفربول.. وتعثر آرسنال وفوز مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتائج مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي| غضب صلاح وانتصار ليفربول.. وتعثر آرسنال وفوز مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيمت اليوم الخميس 26 ديسمبر لعام 2019، العديد من المباريات القوية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، أبرزها مباراة ليفربول المحترف ضمن صفوفه نجم منتخب مصر محمد صلاح مع فريق ليستر سيتي في الجولة الـ19 من البريميرليج والتي انتهت بفوز الريدز.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز مباريات اليوم الخميس في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي (البريميرليج):

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الخميس 26 / 12 /2019:

• توتنهام × برايتون:

حقق فريق توتنهام فوزًا صعبًا على نظيره برايتون بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب "توتنهام"، سجل هدفي السبيرز (هاري كين، ديلي آلي)، بينما جاء هدف الضيوف عن طريق (آدم وبستر).

• أستون فيلا × نوريتش سيتي:

انتزع فريق استون فيلان فوزًا ثمينًا على ملعبه من فريق نوريتش سيتي بهدف دون مقابل، وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب (كونور هوريان) بالدقيقة 64 من زمن اللقاء الذي شهد مشاركة الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود تريزيجيه مع الفيلاينز.

• تشيلسي × ساوثهامبتون:

سقط فريق تشيلسي على ملعبه ووسط جمهوره أمام فريق ساوثهامبتون بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب "ستامفورد بريدج" سجل الهدفين (أوبافيمي – ناتان ريدموند)

• إيفرتون × بيرنلي:

تغلب فريق إيفرتون على نظيره فريق بيرنلي بهدف دون مقابل سجله (كاليفيرت ليوين)

• كريستال بالاس × وست هام:

فاز فريق كريستال بالاس على نظيره وست هام يونايتد 2-1 في المباراة التي جرت بينهما على ملعب "سيلهرست بارك" معقل كريستال، سجل الهدفين (شيخو كوياتي – جوردان أيو)، بينما جاء هدف الضيوف عبر اللاعب (سنودجراس).

• بورنموث × أرسنال:

سقط فريق أرسنال في "فخ" التعادل الإيجابي مع فريق بورنموث 1-1 في المباراة التي اقيمت على ملعب الأخير، سجل للجانرز (أوباميانج)، بينما جاء هدف بورنموث عن طريق (دان جوسلينج).

• شيفيلد يونايتد × واتفورد:

تعادل فريق شيفيلد يونايتد مع ضيفه فريق واتفورد بهدف لمثله في المباراة التي جرت بينهما على ملعب "برامال لين".

• مانشستر يونايتد × نيوكاسل يونايتد:

اكتسح فريق مانشستر يونايتد نظيره نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب "أولد ترافورد"، سجل أهداف اليونايتد (مارسيال "هدفين" – جرينوود – راشفورد )، وجاء هدف نيوكاسل عبر اللاعب (ماثيو لونجستاف).

• ليستر سيتي × ليفربول:

حقق فريق ليفربول فوزًا عريضًا على حساب نظيره ليستر سيتي بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأخير مساء اليوم، سجل أهداف الريدز (روبرتو فيرمينو "هدفين" – ميلنر – أرنولد)، ليواصل الفريق صدارة البريميرليج برصيد 52 نقطة.

وشارك المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي لليفربول بالمباراة وخرج بالدقيقة 71، ولكن ظهرت عليه علامات الغضب اعتراضًا على استبداله.

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ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات الخميس:

1- ليفربول 52 نقطة

2- ليستر سيتي 39 نقطة

3- مانشستر سيتي 38 نقطة

4- تشيلسي 32 نقطة

5- توتنهام 29 نقطة

6- شيفيلد يونايتد 29 نقطة

7- مانشستر يونايتد 28 نقطة

8- ولفرهامبتون 27 نقطة

9- كريستال بالاس 26 نقطة

10- نيوكاسل يونايتد 25 نقطة

11- أرسنال 24 نقطة

12- بيرنلي 24 نقطة

13- إيفرتون 22 نقطة

14- ساوثامبتون 21 نقطة

15- برايتون 20 نقطة

16- بورنموث 20 نقطة

17- وست هام يونايتد 19 نقطة

18- أستون فيلا 18 نقطة

19- واتفورد 13 نقطة

20- نورويتش سيتي 12 نقطة

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