رياضة | تقييم سئ لمحمد صلاح في مباراة ليفربول وليستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقييم سئ لمحمد صلاح في مباراة ليفربول وليستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول علي تقييم سئ في مباراة فريقه أمام نظيره فريق ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب كينج بور الدولي بمدينة ليستر.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة بين الفريقين وسط أداء متواضع من لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح ادي لخروجه في الدقيقة 65 وحصوله علي تقييم 6.7 من 10 حسب ما نشرته شبكة هوسكورد العالمية للإحصاء بعد المباراة بين نادي ليفربول و نظيره ليستر سيتي.

وافتتح الأهداف لصالح نادي ليفربول المهاجم الدولي البرازيلي روبيرتو فيرمينو وأضاف اللاعب الدولي الانجليزي جيمس ميلنر الهدف الثاني من ركلة جزاء بينما أضاف روبرتو فيرمينو الهدف الثالث لصالح الريدز واختتم الظهير الأيمن الدولي أرنولد الأهداف ليحقق نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح فوزا كبيرا علي حساب نظيره نادي ليستر سيتي بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشئ.

وبهذه النتيجة انفرد نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح بصدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بينما ظل نادي ليستر سيتي في المركز الثاني.