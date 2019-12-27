رياضة | موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم| مواعيد مباريات الأهلي

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يستضيف ملعب السلام مباراة قوية ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا عندما يواجه النادي الأهلي المصري نظيره فريق بلاتنيوم الزيمبابوي، تحت قيادة الحكم جورج جاتوجاتو، فى لقاء يسعي فيه الأهلى للفوز وتحقيق الثلاث نقاط للإقتراب من الصعود لدور ال 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وبلاتنيوم بدوري أبطال إفريقيا

يحل فريق بلاتنيوم ضيف على الأعلي ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، فى تمام التاسعة مساءاً بتوقيت مصر والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبلاتنيوم بدوري أبطال إفريقيا

يسعي الأهلي لتحقيق الفوز عند مواجهة بلاتنيوم متذيل المجموعة ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، فى لقلء سيقام على ملعب السلام فى تمام التاسعة مساءاً بتوقيت مصر والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

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ترتيب المجموعة قبل مباراة الأهلي وبلاتنيوم

النجم الساحلى التونسي 6 نقاط

الأهلي المصري 3 نقاط

الهلال السوداني 3 نقاط

بلاتنيوم دون نقاط