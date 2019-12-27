رياضة | ليفربول يوزع هدايا الكريسماس ويقهر ليستر سيتي برباعية نظيفة في ليلة غضب محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يوزع هدايا الكريسماس ويقهر ليستر سيتي برباعية نظيفة في ليلة غضب محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق ليفربول انتصارا كبيرا على حساب فريق ليستر سيتي بنتيجة أربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكينج باور ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي :-

وسجل البرازيلي روبرتو فيرمينيو الهدف الأول للريدز في الشوط الأول من اللقاء، بينما جاءت الأهداف الثلاثة في الشوط الثاني عن طريق ميلنر والكسندر ارنولد وفيرمينو مرة أخرى.

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وشارك محمد صلاح في المباراة بشكل أساسي في تشكيلة ليفربول، وفضل يورجن كلوب مدرب الريدز اراحته وخروجه في الدقيقة 63 من الشوط الثاني وأشرك بدلا منه القائد الإنجليزي جيمس ميلنر.

وعزز فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 52 نقطة وبفارق 13 نقطة عن فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، ويملك فريق مانشستر سيتي فرصة اقتناص الوصافة عندما يلتقي غدا امام فريق ولفرهامبتون.

وأظهر محمد صلاح غضبا على وجهه بسبب الخروج المبكر من المباراة، والبقاء على روبرتو فيرمينيو وساديو ماني في أرضية ملعب الكينج باور.