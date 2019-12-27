رياضة | نشرة أخبار ريال مدريد اليوم: آخر تطورات صفقة مبابي وصدمة في الريال بسبب هازارد ونجم الملكي يرفض عرض ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة أخبار ريال مدريد اليوم: آخر تطورات صفقة مبابي وصدمة في الريال بسبب هازارد ونجم الملكي يرفض عرض ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الخميس 26 ديسمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها رفض البرازيلي كاسيميرو نجم خط وسط الملكي عرضًا من ليفربول لضمه في الفترة المقبلة. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- ما هي تطورات صفقة مبابي مع الملكي في 2019 ؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن كيفية تعامل ريال مدريد مع صفقة كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في عام 2019 والتطورات التي حدثت من جانب الطرفين، حيث أن كيليان مبابي واحد من أبرز المواهب الصاعدة في سماء الكرة الأوروبية وبات هدفاً رئيسياً لريال مدريد.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن ريال مدريد حرص على احترام باريس سان جيرمان وعدم الدخول في أي مفاوضات مع مبابي لأنه يعلم أن الصفقة لن تتم في نهاية المطاف دون موافقة ناديه المالك.

واعتمد الريال على مغازلة مبابي بشكل غير مباشر مثل تصريح المدرب زين الدين زيدان الذي قال فيه “أنت تعلم أنني أعرفه منذ مدة طويلة لأنه أتى لإجراء فحوصات في ريال مدريد في الماضي وأنا بالفعل أحبه، أولاً كشخص ثم كلاعب”.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن القنبلة التي جعلت كل شيء ممكناً بالنسبة لريال مدريد وكيليان مبابي هو القرار الذي اتخذه اللاعب برفضه الدخول في مفاوضات مع باريس سان جيرمان من أجل تجديد عقده الذي سينتهي عام 2022.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه مازال متبقي في عقد مبابي مع باريس سان جيرمان موسمين ونصف، وفي حال أصر النجم الفرنسي على موقفه ورفض تجديد العقد مهما بلغت العروض المالية المغرية، فإن باريس مضطراً في نهاية المطاف للتفاوض مع ريال مدريد في صيف 2020 أو صيف 2021 للاستفادة مالياً من بيع اللاعب وتجنب رحيله مجاناً في صيف 2022.

أخبار ريال مدريد اليوم

- ريال مدريد يسعى لاستعادة نجمه من بروسيا دورتموند

أفادت تقارير صحفية عالمية بأن ريال مدريد أصبح في ورطة بعد أن بات حكيمي مطمع مجموعة من الأندية الأوربية التي ترغب في ضمه مع تألقه اللافت مع بروسيا دورتموند في مسابقة دوري أبطال أوروبا وأيضا في الدوري الألماني بالإضافة إلى تسجيله 6 أهداف هذا الموسم.

وعلى نفس الجانب، كشف موقع ترانسفير ماركت المتخصص في انتقالات اللاعبين على مستوى العالم أن القيمة المالية لأشرف حكيمي إرتفعت بشكل كبير، حيث يبلغ سعره الحالي 45 مليون يورو بعدما أن 5 مليون يورو قبل موسمين فقط أي بنسبة عالية جدًا تخطت 800 في المائة.

- باريس سان جيرمان يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن تجديد عقد النجم الفرنسي كيليان مبابي يعتبر أولوية قصوى لدى ليوناردو المدير الرياضي للنادي الفرنسي وذلك في ظل رغبة ريال مدريد في ضم النجم الفرنسي.

وأفادت صحيفة لو باريزيان الفرنسية بأن النادي الباريسي يخطط لجعل مبابي من ضمن أعلى اللاعبين أجراً في الفريق بالإضافة إلى النجم البرازيلي نيمار.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن نيمار يحصل على راتب يتجاوز الـ30 مليون يورو في الموسم الواحد علماً أن مبابي ينتهي عقده مع النادي الباريسي في عام 2022.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن ريال مدريد يعتبر المرشح الأبرز للتعاقد مع كيليان مبابي الفترة المقبلة، حيث أن الملكي يستعد لرصد 300 مليون يورو من أجل التعاقد مع مبابي صاحب الـ21 عامًا.

- نجم ريال مدريد يرد على عرض ليفربول

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ليفربول الإنجليزي تلقى ردا من البرازيلي كاسيميرو نجم ريال مدريد برفض الانضمام إليه في الصيف المقبل وذلك بعد مفاوضات سريعة وسرية مع النجم البرازيلي.

وأفاد موقع الديسماركي الإسباني بأن النجم البرازيلي أبلغ إدارة النادي الإنجليزي أنه ليست لديه أي نية للرحيل عن ريال مدريد في الوقت الحالي.

وأوضح الموقع الإسباني أن كاسيميرو كان على القائمة القصيرة لدى المدير الفني الألماني لليفربول يورجن كلوب في الميركاتو الشتوي والصيفي المقبلين وذلك وفقًا للمصدر الذي أشار إلى اتصالات بين الطرفين.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن كاسيميرو يحمل الكثير من الامتنان لمديره الفني زين الدين زيدان الذي اعتاد اختياره في التشكيل الأساسي للفريق الملكي طوال فترة توليه تدريب ريال مدريد لذلك فضل الاستمرار مع الميرينجي.

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نشرة أخبار ريال مدريد

- ريال مدريد يخطط لخطف النجم الفرنسي

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد الإسباني يرغب في حسم صفقة من العيار الثقيل خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك في إطار خطة إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق الملكي بصفقات قوية للمنافسة على كافة البطولات في الموسم ا لمقبل.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية أن نادي ريال مدريد يسعي للتعاقد مع المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال سوق الانتقالات الصيفية القادم، حيث يرغب مسئولي الملكي في الحفاظ على العلاقة الجيدة مع إدارة باريس لتسهيل عملية انتقال اللاعب لقلعة "سانتياجو برنابيو" في الصيف.

وتلقي فكرة تعاقد ريال مدريد مع "مبابي" دعم كبير من جانب نجوم الملكي، حيث يري سيرجيو راموس قائد الفريق الملكي، أن المهاجم الفرنسي لاعب رائع وسريع وسيكون واحد من أفضل اللاعبين في العالم، بينما يعتبر كارفخال التعاقد مع نجم باريس خطوة إيجابية للملكي، كما أبدي زيدان اعجابه باللاعب كثيرًا.

وينتهي عقد "مبابي" مع باريس سان جيرمان في موسم 2021- 2022، ويرفض اللاعب تمديد تعاقده مع النادي الباريسي، ولكن محاولات إدارة باريس واغراءاته مستمرة للحصول على توقيع اللاعب على عقد جديد، لكن لا تزال أمر استمرار اللاعب مع الفريق الباريسي غير مؤكد حتي الآن.

وكان نادي ريال مدريد حاول التعاقد مع مبابي الصيف الماضي لكنه واجه معوقات كبيرة من إدارة باريس سان جيرمان والتي تمسكت باستمرار اللاعب لرغبتها في المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.

- طلب زيدان يؤخر عودة نجم ريال مدريد

تبدو فرص مشاركة البلجيكي إيدين هازارد لاعب ريال مدريد مع الفريق الملكي في كأس السوبر الإسباني الذي سيقام بالمملكة العربية السعودية شبه مستحيلة بحسب ما كشفته تقارير صحفية في إسبانيا.

وذكرت صحيفة "الماركا" الإسبانية القريبة من ريال مدريد بأن مشاركة هازارد مع الفريق الملكي في كأس السوبر الإسباني الذي سيقام يوم 8 يناير أمر مستحيل.

وأضافت بأنه وبعد مرور شهر تمامًا على إصابته لا يبدو إيدين هازارد لديه أخبار طيبة، يستجيب البلجيكي للعلاج ولكن بشكل بطيء مما يجعل لحاقه في كأس السوبر الذي سيقام في السعودية 8 يناير أمر مستحيل.

أشارت الصحيفة إلى أنه عندما تم نتائج الفحوصات لإصابته في 5 ديسمبر حدد النادي واللاعب إن الهدف هو العودة واللحاق على مواجهة السوبر الأسباني، لكن رغبة اللاعب وتفاؤل النادي لا يبدو إنها ستتحقق مع المواعيد الحالية، حيث من المتوقع أن يعود في نهاية شهر يناير أو بداية فبراير المقبل.

ملخص أخبار ريال مدريد الآن

- ريال مدريد يتلقي صدمة قوية قبل السوبر الإسباني

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن صدمة قوية لفريق ريال مدريد، قبل خوض منافسات بطولة السوبر الإسباني، والتي ستقام في السعودية 8 يناير المقبل، بمشاركة 4 أندية للمرة الأولي في تاريخ البطولة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مشاركة البلجيكي "هازارد" لاعب ريال مدريد في بطولة السوبر الإسباني تبدو "مستحيلة"، حيث لم يتعافي اللاعب من إصابته بشكل كامل حتي الآن.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن بعد مرور شهر على إصابة "هازارد" لا يبدو اللاعب جاهزًا من الناحية الطبية للعودة للمشاركة في تدريبات ومباريات فريقه، موضحة أن البلجيكي يستجيب للعلاج ولكن بشكل بطيء مما يجعل لحاقه بكأس السوبر الذي سيقام في السعودية 8 يناير أمر مستحيل.

وأكدت الصحيفة أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب بعد إصابته في 5 ديسمبر الماضي أكدت إمكانية لحاقه بكأس السوبر الإسباني، لكن يبدو أن هذا لن يتحقق، حيث أكدت تقارير صحفية أن العودة المحتملة للاعب ستكون أواخر شهر يناير أو مطلع فبراير المقبل، حيث لم يعود اللاعب للتدريبات الجماعية حتي الآن وقبل 12 يومًا من السوبر.

- أزمة جديدة تواجه زيدان في ريال مدريد قبل السوبر الإسباني

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن صعوبة لحاق إيدين هازارد لاعب ريال مدريد، ببطولة السوبر الإسباني، المقرر انطلاقه في الثامن من يناير المقبل بمشاركة 4 أندية (ريال مدريد- برشلونة- أتليتكو مدريد- فالنسيا).

وتعرض هازارد للإصابة في كاحل القدم اليمنى، خلال مواجهة ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان، في الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن هازارد أمامه وقتًا طويًلا من أجل التعافي من الإصابة بشكل كامل.

وأوضحت الصحيفة، فإن تعافي هازارد يسير ببطء، مما يعني أنه لن يكون جاهزًا للمشاركة في مباراة السوبر الإسباني.