رياضة | بداية الصدام.. محمد صلاح يصب غضبه على كلوب بعد استبداله (فيديو)

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بداية الصدام.. محمد صلاح يصب غضبه على كلوب بعد استبداله (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ظهرت علامات الغضب على محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي خلال استبداله في مباراة ليستر سيتي مساء اليوم بالجولة التاسعة عشر بالدوري.
وقرر كلوب مدرب ليفربول سحب محمد صلاح في الدقيقة 71 من الشوط الثاني لتظهر علامات الغضب على وجه اللاعب اعتراضاً على استبداله من المباراة.
ومنح كلوب أوريجي مهاجم الفريق فرصة المشاركة على حساب محمد صلاح فيما منح ملنر فرصة المشاركة على حساب نابي كيتا.
وتقدم ليفربول بالهدف الثاني فور استبدال محمد صلاح عن طريق ركلة جزاء سجلها البديل ميلنر بعد دخوله بثواني في اللمسة الأولي له بالمباراة.