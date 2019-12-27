رياضة | أخبار الزمالك اليوم الخميس: إصابة نجم الفريق.. الأبيض مهدد بفقدان 3 نقاط بسبب مرتضي منصور.. موعد مباراة الأبيض المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الزمالك اليوم الخميس: إصابة نجم الفريق.. الأبيض مهدد بفقدان 3 نقاط بسبب مرتضي منصور.. موعد مباراة الأبيض المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي الزمالك اليوم الخميس 26 ديسمبر العديد من الأخبار والانباء الهامة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها إصابة نجم الفريق ومواجهة مشكلة جديدة وحيلة جديدة لخطف نجم المصري البورسعيدي وغيرها من الأنباء الهامة.

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

الزمالك مهدد بفقدان 3 نقاط بسبب مرتضى منصور

تحدث محمد بيومي خبير اللوائح عن الموقف القانوني الخاص بمباراة الزمالك والإنناج الحربي الماضية من عمر بطولة الدوري

وقال بيومي في تصريحات خاصة "من المفترض احتساب نتيجة المباراة لصالح الإنتاج الحربي بجانب مضاعفة العقوبة على مرتضى لتصل ل٦ مباريات وتوقيع غرامة مالية".

كارتيرون يفاجئ لاعبي الزمالك في مران اليوم

قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بمتابعة فترة الاحماء التي تسبق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم.

وقاد المدير الفني فترة الإحماء بنفسه، حيث قام اللاعبون بالجري حول الملعب، ثم القيام ببعض التمارين البدنية لمدة ربع ساعة.

أخر أخبار نادي الزمالك اليوم

حل أخير من الزمالك لضم كريم العراقي

يتحرك نادي الزمالك في مختلف الاتجاهات للتعاقد مع كريم العراقي لاعب فريق المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وبات الأمل الوحيد أمام إدارة الزمالك لحسم الصفقة في يناير هو موافقة الجبلاية على زيادة مقاعد الاستبدال.

اتحاد جده يستهدف ضم نجم الزمالك

أوضحت تقارير سعودية خلال الأيام القليلة الماضية، عن رغبة نادي الاتحاد في التعاقد مع محمود علاء مدافع الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

أخبار نادي الزمالك اليوم

الزمالك يفقد نجم الفريق قبل موقعة زيسكو

كشف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أن الاشعة التي أجراها حازم إمام لاعب الفريق أثبتت إصابته بشد في السمانه تستغرق علاجه لمده اسبوع.

وكان حازم إمام قد خرج مصابا فى لقاء الإنتاج الحربى الأخير ضمن الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري الممتاز

ويتواجد نادي الزمالك في المركز السادس من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي زيسكو الزامبي يوم السبت القادم 28 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.