رياضة | بعد عبور نيوكاسل| سولشاير يتحدث عن عودة بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد عبور نيوكاسل| سولشاير يتحدث عن عودة بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر جولي أونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على نيوكاسل بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وقال سولشاير عقب نهاية المباراة :"إنه يوم جيد لنا، لم نخسر هذا الموسم مباراتين متتاليتين واليوم أظهرنا ردة فعل جيدة بعد الخسارة من واتفود".

وأضاف :"هذا الموسم تجهيز للموسم المقبل، ولكننا نريد الفوز ببطولات هذا الموسم حتى وإن كنا لن نحقق بطولة الدوري".

وتابع :"هذا النادي اعتاد على كرة قدم هجومية سلسة، وفريق داخل الملعب بهوية وشخصية قوية، وهذا ما نعمل على استعادته".

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وحول إصابة مكتومناي قال سولشاير :"لقد تعرض إلى إصابة في الركبة ، ولا أعلم ما إذا كانت سيئة أو إذا كان سيعود لائقًا يوم السبت".

وحول جدول مباريات البريميرليج قال :"ليس من العدل أن نطلب من اللاعبين لعب مباراتين في 3 أيام ولكن علينا فقط أن نتكيف مع ذلك ، ونحن فريق شاب ، لذا سنكون مستعدين".

وعن عودة بوجبا :"لا زال مبكراً اللعب به لأنه لم يلعب لفترة طويله ، ولكن يجب عليه أن يعتاد باللعب على أرضية كبيرة".