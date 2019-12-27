رياضة | بعد عبور نيوكاسل| سولشاير يتحدث عن عودة بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد عبور نيوكاسل| سولشاير يتحدث عن عودة بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال سولشاير عقب نهاية المباراة :"إنه يوم جيد لنا، لم نخسر هذا الموسم مباراتين متتاليتين واليوم أظهرنا ردة فعل جيدة بعد الخسارة من واتفود".
وأضاف :"هذا الموسم تجهيز للموسم المقبل، ولكننا نريد الفوز ببطولات هذا الموسم حتى وإن كنا لن نحقق بطولة الدوري".
وتابع :"هذا النادي اعتاد على كرة قدم هجومية سلسة، وفريق داخل الملعب بهوية وشخصية قوية، وهذا ما نعمل على استعادته".
وحول إصابة مكتومناي قال سولشاير :"لقد تعرض إلى إصابة في الركبة ، ولا أعلم ما إذا كانت سيئة أو إذا كان سيعود لائقًا يوم السبت".
وحول جدول مباريات البريميرليج قال :"ليس من العدل أن نطلب من اللاعبين لعب مباراتين في 3 أيام ولكن علينا فقط أن نتكيف مع ذلك ، ونحن فريق شاب ، لذا سنكون مستعدين".
وعن عودة بوجبا :"لا زال مبكراً اللعب به لأنه لم يلعب لفترة طويله ، ولكن يجب عليه أن يعتاد باللعب على أرضية كبيرة".