رياضة | خاص.. مارك فيلمونتس يقترب من تدريب بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. مارك فيلمونتس يقترب من تدريب بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب المدير الفنى البلجيكي مارك فيلمونتس من تدريب فريق بيراميدز خلال الفترة القادمة خلفًا للمدرب الفرنسي سباستيان ديسابر والذى رحل على خلفية تراجع النتائج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويعد فيلمونتس أحد المدربين الكبار فى بلجيكا وقاد المنتخب البلجيكى فى الفترة من 2012 وحتى 2016 ثم تولى تدريب منتخب كوت ديفوار فى عام 2017 وكانت آخر تجاربه هذا العام مع منتخب إيران ولكن لم تدم طويلاً.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن بيراميدز استقر على تعيين المدرب البلجيكي ليقود الفريق خلال المباريات المقبلة.

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وأعلن نادي بيراميدز أنه سيقدم مديره الفني الجديد لفريق الكرة، في مؤتمر صحفي غدا، الجمعة دون الإفصاح عن اسمه.

وسيعقد المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي مؤتمرا صحفيا في الخامسة من مساء الجمعة بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، بحضور المدير الرياضي للنادي، والمدير الفني الجديد الذي سيتم الكشف عنه خلال المؤتمر.

وسيكون متاحا أمام وسائل الإعلام حضور المؤتمر الصحفي والربع ساعة الأولى من التدريب الأول للمدرب مع فريق الكرة في ملعب الدفاع الجوي.