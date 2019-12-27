رياضة | رونالدو يتفوق على ميسي في صراع جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يتفوق على ميسي في صراع جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفوق كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي على نظيره ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة في صراع خاص بينهما خارج المستطيل الاخضر.

ووفقاً صحيفة التوتو سبورت الإيطالية، فإن رونالدو نجم فريق يوفنتوس تفوق على ميسي في الإيردات منذ عام 2010 وحتي الآن.

واضافت الصحيفة، أن كريستيانو رونالدو منذ عام 2010 جمع أكثر من 720 مليون دولار من الرواتب والجوائز ورسوم الحضور والجهات الراعية.