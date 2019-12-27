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رياضة | رونالدو يتفوق على ميسي في صراع جديد

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تفوق نجم فريق يوفنتوس الإيطالي على نظيره ليونيل ميسي مهاجم فريق في صراع خاص بينهما خارج المستطيل الاخضر.

ووفقاً صحيفة التوتو سبورت الإيطالية، فإن رونالدو نجم فريق يوفنتوس تفوق على ميسي في الإيردات منذ عام 2010 وحتي الآن.

واضافت الصحيفة، أن كريستيانو رونالدو منذ عام 2010 جمع أكثر من 720 مليون دولار من الرواتب والجوائز ورسوم الحضور والجهات الراعية.

واشارت الصحيفة إلى أن رونالدو تفوق على ميسي بأكثر من 50 مليون دولار على مستوي الإيردادت وجاء خلف الثنائي ليبرون نجم السلة الأمريكية وفيدرير لاعب التنس الشهير.

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