رياضة | ترتيب الدوري السعودي اليوم الخميس 26 / 12 / 2019 بعد تعادل الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري السعودي اليوم الخميس 26 / 12 / 2019 بعد تعادل الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت مواجهات الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2019، بلقائين مثيرين.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" ترتيب الدوري السعةدي للمحترفين عقب انتهاء مواجهات اليوم السبت:-

مباراة الهلال ضد الحزم



تعادل الفريق الأول للكرة بنادي الهلال، مع نظيره الحزم، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الحزم، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وافتتح منصور حمزي أهداف اللقاء لصالح الحزم بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الهلال عند الدقيقة 53.

وأدرك سيباستيان جيوفينكو هدف التعادل للهلال، من خارج منطقة الجزاء ليضعها في شباك الحزم عند الدقيقة 90+1، ليعلن الحكم انتهاء المباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

وتعرض مهاجم الهلال عمر خربين إلى إصابة قوية خلال اللقاء، قبل أن يصاب لاعب الحزم فارس العياف.

وبهذه النتيجة؛ ورفع الهلال رصيده إلى 21 نقطة، في المركز الخامس من جدول ترتيب دوري المحترفين، فيما يأتي الحزم في المركز الحادي عشر، برصيد 15 نقطة.

مباراة الرائد ضد العدالة



حقق فريق الرائد، فوزًا ثمينًا على نظيره العدالة، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل أرناود دجوم هدف المباراة الوحيد لصالح الرائد بتمربرة حاسمة استقرت في شباك العدالة عند الدقيقة 17.

وبهذا الفوز رفع الرائد رصيده إلى 23 نقطة، غي المركز الثالث من جدول ترتيب دوري المحترفين، بينما تجمد رصيد العدالة عند 8 نقاط، في المركز الرابع عشر.

ويأتي ترتيب الدوري السعودي للمحترفين كالآتي:-



1- النصر برصيد 26 نقطة

2- الأهلي برصيد 23 نقطة

3- الرائد برصيد 23 نقطة

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4- التعاون برصيد 22 نقطة

5- الهلال برصيد 21 نقطة

6- الوحدة برصيد 21 نقطة

7- الفيصلي برصيد 20 نقاط

8- أبها برصيد 20 نقاط

9- الفيحاء برصيد 16 نقاط

10- الشباب برصيد 15 نقاط

11- الحزم برصيد 15 نقاط

12- الاتفاق برصيد 13 نقاط

13- الاتحاد برصيد 12 نقاط

14- العدالة برصيد 8 نقاط

15- الفتح برصيد 8 نقاط

16- ضمك برصيد 7 نقاط