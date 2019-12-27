اونلاين | بث مباشر ليفربول اليوم| Matchday Live: Leicester City vs. Liverpool - YouTube

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر ليفربول اليوم| Matchday Live: Leicester City vs. Liverpool - YouTube والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم لكم الخليج 365 الرياضي بث مباشر مباراة صعبة تجمع بين ليفربول الإنجليزي بقيادة المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH ضد ليستر سيتي، برابط كورة ستار اليوم السبت 26 ديسمبر الجاري، KORA STAR ضمن منافسات البريميرليج بأيام البوكسينج داي.

يلا كورة حيث يخوض ليفربول الإنجليزي مباراة نارية عندما يحل ضيفًا على ليستر سيتي، بملعب كينج باور ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر، YALLL KORA حيث يتصارع الطرفين على حصد لقب الدوري الإنجليزي.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني، لتحقيق الفوز ومواصلة المشوار نحو التتويج باللقب، بعدما فشل في حصد لقب العام الماضي لصالح مانشستر سيتي بعد التخلف عنه بفارق نقطة وحيدة مع نهاية المسابقة، GOALAL3RB ليستر سيتي يستضيف ليفربول بالبوكسينج داي.

موعد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي بالبريميرليج

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وتُقام مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي، مساء اليوم السبت 26 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ليستر سيتي بالبريميرليج

كورة أونلاين وتُذاع مباراة ليفربول الإنجليزي بقيادة محمد صلاح MOHAMED SALAH ضد ليستر سيتي، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD الناقل الحصري، KORA ONLINE لمنافسات البريميرليج.

كورة جول حيث يحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 49 نقطة فيما يحل ليستر سيتي ثانيًا برصيد 39 نقطة، KORA4GOAL بث مباشر لمتابعة مباراة ليفربول الإنجليزي ضد ليستر سيتي بقمة الدوري الإنجليزي.

ويمكنكم متابعة مباراة ليفربول الإنجليزي ضد ليستر سيتي، بموقع الخليج 365 الرياضي عبر رابط الأسطورة ضمن منافسات البريميرليج، alostora بث مباشر بدون تقطيع وإعلانات.