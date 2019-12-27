اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر | نتيجة لقاء الزمالك| اهداف ماتش الزمالك

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يحل فريق الزمالك ضيفًا منافسه على زيسكو الزامبي، يوم السبت المقبل، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الزمالك المباراة، وهو يعاني في الفترة الأخيرة تحت قيادة باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، بعد تراجع النتائج في المرحلة الأخيرة في بطولة الدوري المصري الممتاز، والتعادل الأخير أمام الإنتاج الحربي، في الجولة العاشرة من المسابقة المحلية.

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ولم يتذوق الزمالك طعم الانتصار منذ الفوز أمام بيراميدز بثنائية نظيفة، في الجولة السابعة من مسابقة الدوري، حيث تلقى هزيمة بثلاثية أمام طلائع الجيش في الأسبوع الثامن، قبل أن يتعادل أمام سموحة سلبيًا في الجولة التاسعة.

سيتم وضع البث المباشر قبل انطلاق المباراة بقليل