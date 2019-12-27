اونلاين | watch online| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر watch online| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل الزمالك مباراة زيسكو يونايتد الزامبي، وهو يعاني في الفترة الأخيرة تحت قيادة باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، بعد تراجع النتائج في المرحلة الأخيرة في بطولة الدوري المصري الممتاز، والتعادل الأخير أمام الإنتاج الحربي، في الجولة العاشرة من المسابقة المحلية.

ولم يتذوق الزمالك طعم الانتصار منذ الفوز أمام بيراميدز بثنائية نظيفة، في الجولة السابعة من مسابقة الدوري، حيث تلقى هزيمة بثلاثية أمام طلائع الجيش في الأسبوع الثامن، قبل أن يتعادل أمام سموحة سلبيًا في الجولة التاسعة.

سيتم وضع البث المباشر قبل انطلاق المباراة بقليل