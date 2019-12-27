اونلاين | Watch Live| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر في دوري ابطال افريقيا live zamalek

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، عن طاقم الحكام المكلف بإدارة مباراة الزمالك أمام زيسكو الزامبي المقرر لها السبت المقبل بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا .

ويدير المباراة طاقم تحكيم من موريشيوس مكون من أحمد امتياز هيرال، ويعاونه سايلش جوبين وجيان مارك مساعدين وباتريك ميلازار، الحكم الرابع ومراقب الحكام من جنوب إفريقيا وهو عبدالباسط إبراهيم .