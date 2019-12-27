اونلاين | بث مباشر| مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي| ليفربول يسجل الهدف الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر| مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي| ليفربول يسجل الهدف الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر لمباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم الخميس 26 ديسمبر في الدوري الإنجليزي YALLA KORA.

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وسيكون ملعب كينج باور رود شاهداً على مواجهة من العيار الثقيل بين فريقي ليفربول الإنجليزي KORA STAR بقيادة النجم المصري محمد صلاح، ونادي ليستر سيتي ، في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

ترتيب ليفربول وليستر سيتي قبل مواجهة اليوم

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هذا ويحتل ليفربول LIVE7HD صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة، بفارق 10 نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ليستر سيتي

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وومن المتوقع أن يخوض يورجن كلوب المباراة باتشكيل التالي.

أليسون

أرنولد – فان دايك - جوميز– روبيرستون

هيندرسون – نابي كيتا – ميلنر

ماني – فيرمينو – صلاح.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي والقنوات الناقلة

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وتنطلق المباراة اليوم االخميس 26 ديسمبر في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وهي منقولة عبر قناة beIN Sports HD 2 بتعليق رؤوف خليف.