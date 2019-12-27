اونلاين | live| بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري ابطال افريقيا.. yallashoot

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خاض الزنالك كباراة وحيدة تحت قيادة كارتيرون، أمام بريمبرو دي أوجستو الأنجولي، في الجولة الثانية من دور المجموعات، واستطاع أن يحسمها الفارس الأبيض بثنائية نظيفة.

وكان قد خسر الزمالك في أولى مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفيرقيا بثلاثية نظيفة أمام مازيمبي الكونغولي.

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في المقابل افتتح فريق زيسكو الزامبي مبارياته بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، بمواجهعة بريميرو دي أوجستو الأنجولي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بينهما، قبل أن يتلقى هزيمة أمام مازيمبي بثنائية نظيفة.

ويقع الزمالك في المجموعة من دوري أبطال إفريقيا، رفقة أندية مازيمبي الكونغولي وزيسكو الزامبي وبريميرو دي أوجستو.