اونلاين | يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

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موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

تقام مباراة الزمالك وزيسكو في تمام الثالثة من عصر السبت المقبل، على ستاد ليفي مواتا واسا، وتذاع على قناة bein sports 1.

وعلى المستوى الإفريقي خاض الزنالك كباراة وحيدة تحت قيادة كارتيرون، أمام بريمبرو دي أوجستو الأنجولي، في الجولة الثانية من دور المجموعات، واستطاع أن يحسمها الفارس الأبيض بثنائية نظيفة.

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وكان قد خسر الزمالك في أولى مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفيرقيا بثلاثية نظيفة أمام مازيمبي الكونغولي.

في المقابل افتتح فريق زيسكو الزامبي مبارياته بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، بمواجهعة بريميرو دي أوجستو الأنجولي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بينهما، قبل أن يتلقى هزيمة أمام مازيمبي بثنائية نظيفة.

ويقع الزمالك في المجموعة من دوري أبطال إفريقيا، رفقة أندية مازيمبي الكونغولي وزيسكو الزامبي وبريميرو دي أوجستو.