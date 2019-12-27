الامارات | لي ميونغ: جمهور الوحدة الأكثر تأثيراً في الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن لي ميونغ: جمهور الوحدة الأكثر تأثيراً في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى اللاعب الكوري الجنوبي، لي ميونغ، سعادته بالعودة إلى دوري الخليج العربي، والانضمام إلى صفوف نادي الوحدة، لافتاً إلى أنه يرى أن جمهور «العنابي» الأكثر تأثيراً في الدوري، بينما قال إنه كان يتمنى أن يبدأ مشواره مع الفريق باللعب أمام فريقه السابق العين، غداً، في الجولة الـ11 من الدوري.

وأعلن الوحدة التعاقد مع لي ميونغ بعقد يمتد حتى يونيو 2022، ليعود اللاعب الكوري إلى دوري الخليج العربي بعد غياب عامين، إذ سبق له خوض تجربة ناجحة مع العين لثلاث سنوات، حيث لعب 128 مباراة، وسجل 13 هدفاً، وحصل مع الفريق على ثلاث بطولات.

وقال ميونغ في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي الوحدة، إنه سعيد جداً بالعودة للعب في الإمارات، مشدداً على رغبته في البقاء لفترة طويلة مع العنابي. وأضاف: «اللعب في الوحدة مسؤولية كبيرة، إذ إنه أحد أبرز الأندية في المنطقة، وأتمنى أن أتمكن من تأكيد التوقعات التي ينتظرها الجمهور مني».

وتابع: «سعيد للغاية بوجودي هنا، خصوصاً أنني منذ أن وصلت أرى التعامل باحترافية، وسعيد بردود أفعال الجماهير على وسائل التواصل الاجتماعي».

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أما بالنسبة لتجربته السابقة في الدوري، فقال: «لدي انطباع رائع عن هذا البلد العظيم الذي قدم لي الكثير، واليوم أعود مجدداً إلى أبوظبي، وإلى احد أعرق الأندية والأكثر جماهيرية، إذ إن جمهور الوحدة الأكثر تأثيراً في الدوري، وأنا أثق بأنني سألقى ما يكفي من دعم معنوي يساعدني على الظهور بشكل جيد».

وأضاف: «أتطلع إلى تحقيق العديد من الألقاب مع نادي الوحدة، وأناشد الجماهير التكاتف حول الفريق، وكنت أتمنى أن أخوض اللقاء المقبل للفريق في دوري الخليج العربي أمام العين، وأن تكون بداية جيدة لي مع العنابي».

قال إنه كان يتمنى أن تكون بدايته أمام فريق

العين، غداً، في قمة الجولة 11 من الدوري.