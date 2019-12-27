الامارات | نادي الإمارات يحتفي بحفظة القرآن

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الإمارات يحتفي بحفظة القرآن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّمت شركة نادي الإمارات لاعب فريق 14 عاماً بالنادي، أحمد البلوشي، لتفوقه في جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم، حيث قام رئيس الشركة، محمد العوضي، بتكريم اللاعب. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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