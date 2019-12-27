الامارات | منتخب الإمارات للمبارزة يحل في المركز الثاني عربياً

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الإمارات للمبارزة يحل في المركز الثاني عربياً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حل منتخب الإمارات في المركز الثاني خلال البطولة العربية للمبارزة، التي اختتمت أخيراً في الكويت، بعدما حصد أبطالنا تسع ميداليات ملونة (ثلاث ذهبيات، وفضية، وخمس برونزيات).
وعادت بعثة المنتخب إلى أرض الوطن في ساعة متأخرة أول من أمس عبر مطار دبي الدولي، وكان في استقبالهم الأمين العام للاتحاد هدى المطروشي، والمدير التنفيذي إبراهيم خالد، وأولياء أمور اللاعبين واللاعبات. وجاء منتخب الإمارات ثانياً، بعد الكويت التي ظفرت بلقب البطولة، التي شارك فيها العراق، والسعودية، وقطر، والبحرين، ولبنان، وسورية، وعمان، وتونس.
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