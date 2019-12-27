الامارات | «الرابطة تسحب على سيارتين في الجولة 11 للدوري »

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت رابطة المحترفين عن أنه سيتم السحب، خلال الجولة 11 من دوري الخليج، على سيارتين من نوع «أودي A3»، وذلك خلال لقاءين، غداً، بين السماوي والجزيرة على استاد بني ياس، وقمة الجولة بين العين والوحدة على استاد آل نهيان، ويختص السحب على التذاكر الإلكترونية التي يتم اقتناؤها من الموقع الرسمي المخصص لها. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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