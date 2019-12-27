الامارات | سعيد الكعبي الكرة ودراسة «الأعمال»

شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد الكعبي الكرة ودراسة «الأعمال» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب الشارقة، سعيد الكعبي، أن ممارسته لكرة القدم لم تحل دون إكماله دراسته، كونه في السنة الثالثة بجامعة الشارقة في تخصص إدارة الأعمال. وقال الكعبي لـ«الإمارات اليوم»، إنه يحاول الحفاظ على التوازن في هذا الأمر، رغم تحديات الاحتراف. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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