الامارات | نهيان بن زايد: «ماراثون زايد» يؤكد حرص الإمارات على استثمار الرياضة للمنفعة الخيرية

شكرا لقرائتكم خبر عن نهيان بن زايد: «ماراثون زايد» يؤكد حرص الإمارات على استثمار الرياضة للمنفعة الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف مدينة السويس المصرية، صباح اليوم، النسخة السادسة من ماراثون زايد الخيري، السباق الذي يقام برعاية وتوجيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتبلغ جوائزه مليوني جنيه.

ويتوقع أن يحظى السباق بمشاركة 20 ألفاً من مختلف الفئات العمرية، خصوصاً من الشباب والفتيات، من مختلف محافظات مصر، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في الإمارات ومصر. ويخصص ريع الحدث لمصلحة المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة، بعد تعرضه لعمل إرهابي نتج عنه تلفيات وأضرار.

وقال سموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي: «إن النسخة السادسة لماراثون زايد ستُضاف إلى سلسلة عطاءات الماراثون ورسالته الجوهرية الداعمة للتفاعل الرياضي، بجانب أنه يؤكد حرص الإمارات على استثمار الرياضة للمنفعة الخيرية، وترسيخ مبادئ الدعم والمساندة».

ويأتي الماراثون انطلاقاً من النهج الذي وضعه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وامتداداً لإسهاماته في ترسيخ الرسالة الإنسانية، وتجسيد الأعمال الخيرية، وإشاعة السلام والمحبة بين الشعوب.

وأضاف سموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، في تصريح صحافي، أن «الإمارات بقيادة صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تواصل ريادتها في تبنّي أهم المبادرات الخيرية الداعمة لمناصرة الآخرين، ومساعدة المتضررين في مختلف دول العالم».

وقال إن «الماراثون يتماشى مع الرسالة والفكرة التي وضعها صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الساعية إلى جعل الرياضة منصّة حيوية لنشر ثقافة وأفعال الخير والتواصل مع الشعوب، وتحقيق غايات السلام والتقارب مع الجميع»، مؤكداً أن «إرث الإمارات الأكبر يتمثل في رصيد الخير الذي لا ينفد».

يذكر أن السباق سيخصص لفئة عامة لمسافة 8 كلم، بينما يتسابق أصحاب الهمم لمسافة 2 كلم على كراسي متحركة.

ويقام الماراثون في الإمارات ونيويورك، وقد استضافت مصر من قبل خمس نسخ، الثلاثة الأولى في القاهرة، والرابعة في الأقصر، بينما الخامسة في الإسماعيلية. وأنهت اللجنة المنظمة المحلية الترتيبات كافة لاستقبال الحدث الكبير.

وتزيّنت محافظة السويس في ميادينها وشوارعها بصور الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبأعلام مصر والإمارات جنباً إلى جنب. وستجوب اليوم، قافلة طبية محافظة السويس، لتقدم الخدمات المجانية للمرضى. وكانت وزارة الشباب والرياضة المصرية حددت أماكن انطلاق حافلات نقل المشاركين في مختلف محافظات مصر.

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نظام وقواعد المشاركة في الماراثون:

■تبلغ مسافة السباق العام 8 كلم، ولأصحاب الهمم 2 كلم.

■منح المشاركين شريحة تتبُّع إلكترونية من منافذ وزارة الشباب في السويس.

■في حال عدم الالتزام بمسار السباق، لن يتم احتساب المشاركة.

■ضرورة اتباع اللوحات الإرشادية، والالتزام بتوجيهات المتطوّعين.

■يتم الإعلان عن الفائزين بعد انتهاء السباق، من خلال نظام تحكيم إلكتروني على شاشة عملاقة عند خط النهاية.

زيزو: ارتباط الماراثون باسم زايد أكسبه قيمة كبيرة عند المصريين

قال نجم نادي الأهلي ومنتخب مصر سابقاً، عبدالعزيز عبدالشافي (زيزو): «إن ماراثون زايد حدث إنساني يفتخر به كل رياضي مصري وعربي، لما يجسّده من قيم ومعان نبيلة». وأضاف المدرب الحالي لنادي بيراميدز، لـ«الإمارات اليوم»: «إذا كان الحدث يعلو بقيم سامية، فإن قيمته الأكبر لدى كل مصر ارتباطه باسم الشيخ زايد، طيب الله ثراه، هذا الرجل الذي أحب مصر بمواقفه التاريخية التي لن ننساها أبداً فبادلناه هذا الحب بحب، وسيبقى اسمه محفوراً في تاريخ وذاكرة كل المصريين».

وأوضح أن «وصول الماراثون لنسخته السادسة، يؤكد أنه حافظ على أهدافه وصورته الناصعة منذ انطلاقه، ونجاح حملاته الخيرية والتبرعات الإنسانية لغايتها، وهذا ليس غريباً على أبناء الشيخ زايد، الذين حملوا من بعد مؤسس دولة الإمارات صفاته في حب عمل الخير، وأياديهم البيضاء التي امتدت إلى كل بقعة في العالم، خصوصاً في مصر».