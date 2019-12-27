الامارات | مهرجان محمد بن راشد للقدرة ينطلق اليوم بـ «تحدي السيدات»

شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان محمد بن راشد للقدرة ينطلق اليوم بـ «تحدي السيدات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق مهرجان محمد بن راشد للقدرة، اليوم، بإقامة سباق السيدات لمسافة 120 كيلومتراً، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم.

ويتخلل المهرجان إقامة أربعة سباقات رسمية، تضم سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 120 كيلومتراً، غداً، وسباق كأس جميلتي لمسافة 120 كيلومتراً المخصص للأفراس، بعد غد، وسيكون مسك الختام إقامة النسخة الـ12 من كأس محمد بن راشد للقدرة لمسافة 160 كيلومتراً في الرابع من يناير المقبل.

كما تجري فعاليات سباق البوني الترفيهي للأطفال يوم الجمعة الثالث من يناير.

وأعلن نادي دبي للفروسية عن تقديم جوائز سخية للفائزات بالمراكز الأولى، تعد الأضخم على مستوى السباقات المخصصة للسيدات في العالم، إذ ستحصل الفائزات بالمراكز الـ10 الأولى على سيارات فاخرة، بينما ستحصل الفارسات في المراكز من الـ11 إلى المركز الـ70 على جوائز مالية.

وأكد المدير العام لنادي دبي للفروسية، محمد عيسى العضب، أن جميع فرق العمل استعدت لمهرجان محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، الحدث العالمي الكبير الذي يعتبر بمثابة مونديال للقدرة يتحدث بكل لغات العالم، نظراً لحجم المشاركة المرتفع.

وقال العضب لـ«الإمارات اليوم» إن من المتوقع أن يشهد المهرجان مشاركة أكثر من 1000 فارس وفارسة في مختلف المنافسات، مبيناً: «مهرجان محمد بن راشد للقدرة يعد الأبرز في روزنامة سباقات القدرة على الصعيدين المحلي والدولي، نظراً لرصد جوائز قيمة تعتبر الأعلى والأغلى عالمياً، إضافة إلى المشاركة المرتفعة على مستوى الفرسان والدول الموجودة في قلب الحدث، التي يتجاوز عددها 45 دولة، إذ يسعى المهرجان إلى مواصلة تحطيم الأرقام القياسية العالمية».

وستشهد النسخة الرابعة من سباق السيدات مشاركة أفضل الفارسات على مستوى العالم، إذ تبرز المنافسة بين بطلات النسخ الثلاث السابقة، إذ فازت باللقب العام الماضي الفارسة الإيرلندية إيمي لويس، على صهوة الجواد «توم جونز»، المملوك لإسطبلات إف 3، والفارسة الأوروغويانية سيسيليا غارسيا، على صهوة الجواد «توفكا»، المملوك لإسطبلات إف 3، والفارسة الأرجنتينية مارتينا سبيلانزون، على صهوة الجواد «كاردينال»، المملوك لإسطبلات إم 7 للقدرة.

تطبيق قوانين الاتحاد الدولي للفروسية

خضعت الخيول المشاركة في سباق السيدات للفحص البيطري أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للشروط والمعايير الخاصة بالسباق، التي تلزم المتسابقات بألا يقل عمر الخيول عن ست سنوات، والحد الأقصى لنبضات القلب 64 نبضة بالدقيقة، والحد الأدنى للوزن المسموح به للفارسة 50 كلغم، والحد الأدنى للسرعة 14 كلم/‏ساعة.

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وشددت اللجنة المنظمة على تطبيق قوانين الاتحاد الدولي للفروسية، من خلال الموقع الرسمي لنادي دبي للفروسية، مشيرة إلى ضرورة تهيئة وتجهيز الخيل قبل إحضارها للبوابة البيطرية للفحص مسبقاً، وأن أي خيول ترفض أو تشكل خطراً على الكادر الطبي، تستبعد من السباق.

وأشارت اللجنة إلى أنه تقرر السماح بالدخول لشخصين فقط داخل البوابة البيطرية، ولا يسمح للطاقم المرافق بالوجود في المداخل والبوابة البيطرية، ولا يسمح بانتظار الخيل عند بوابات الفحص البيطري، ولا يسمح باستخدام السوط والمهماز واللجام الطويل جداً.

وأضافت: «إذا لم يجتز الخيل الفحص خلال الزمن المحدد، وسمح بعرضه مرة أخرى، يجب أن يخرج مصحوباً ببطاقة الخيل البيطرية، وبطاقة التوقيت من بوابة الخروج، ثم يعبر مجدداً بوابة الفحص البيطري، ليسجل له زمن دخول جديد».

في المقابل، أوضحت اللجنة أن: «أي خيل ينسحب بعد انطلاق السباق، يجب عرضه على الطبيب البيطري المسؤول قبل مغادرته موقع السباق، وسيتم استخدام الجهاز الإلكتروني أو اليدوي لمراقبة نبضات القلب، وتحديد معدل نبضات قلب الخيل، حسب النظام المتبع».

وختمت: «تنص الشروط والتعليمات كذلك على أن أي عملية تأخير أو مماطلة داخل البوابة البيطرية، تعرض مرتكبها للعقوبة، كما نصت على منع تقديم جميع أنواع الدعم للخيول والفرسان في آخر اثنين كلم من خط النهاية منعاً باتاً، وفي حال المخالفة، سيتم استبعاد الفارس المخالف».

شروط المشاركة

■ ألا يقل عمر الخيول عن 6 سنوات.

■ الحد الأقصى لنبضات القلب 64 نبضة بالدقيقة.

■ الحد الأدنى للوزن المسموح به للفارسة 50 كلغم.

■ الحد الأدنى للسرعة 14 كلم/‏ساعة.