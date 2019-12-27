الامارات | نتائج المنتخب الأول والأولمبي أهم تحدٍّ على طاولة اللجنة الانتقالية

شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج المنتخب الأول والأولمبي أهم تحدٍّ على طاولة اللجنة الانتقالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حسمت اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم عدداً من الملفات المهمة، في أعقاب تشكيلها بعد استقالة مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة المهندس مروان بن غليطة، وتولي الشيخ راشد بن حميد النعيمي، قيادة اللجنة الانتقالية، تحضيراً للفترة المقبلة.

وعلى الرغم من قيمة الأمور التي عالجتها اللجنة في الفترة السابقة، إلا أن هناك تحديين بارزين يهمان الشارع الرياضي أكثر من أي شيء آخر، وهما نتائج المنتخب في التصفيات المشتركة لنهائيات كأس العالم 2022، وآسيا 2023، وكذلك الاستحقاق الأبرز قبل ذلك في يناير المقبل، من خلال منافسة المنتخب الأولمبي على مقعد مؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ورأى مدير فريق النصر سابقاً، خالد عبيد أن أبرز ما يهم الشارع الرياضي وعشاق الكرة الإماراتية، هو مشاهدة تحسّن ملموس في نتائج المنتخبات والأندية في مشاركاتها الخارجية.

وأكد لـ«الإمارات اليوم»: «الأولوية بالنسبة للجنة الانتقالية، في الأيام المقبلة، وضع روزنامة قوية بالنسبة للمنتخب»، وأوضح: «يجب أن يتم الحسم سريعاً في المباريات الودية التي سيخوضها الأبيض خلال فترات التوقف، وتحديدها خلال 10 أيام على أقصى تقدير من الآن، وأمام منتخبات، بما يناسب احتياجات المنتخب في استئناف التصفيات المقبلة».

يذكر أن اللجنة أغلقت العديد من الملفات، بينها التعاقد مع الصربي، إيفان يوفانوفيتش، مدرباً للمنتخب، في أعقاب رحيل الهولندي فان مارفيك، بجانب ملفات تنظيمية بإعلان أعضاء لجنة تطوير أندية الهواة واللجنة المالية، ولجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، ولجنة الشؤون المجتمعية، ولجنة المنتخبات والشؤون الفنية، ولجنة الحكام، ولجنة المسابقات.

وبانتظار انتخابات الاتحاد الجديد، مارس المقبل، ستتحمل اللجنة الانتقالية مسؤولية تحضير المنتخب الأول والأولمبي للاستحقاقين المقبلين. يذكر أن الأبيض عانى، في الفترة السابقة، سوء النتائج، إذ يحتل المرتبة الرابعة في المجموعة السابعة بتصفيات المونديال بست نقاط، خلف فيتنام المتصدر بـ11 نقطة، وماليزيا (تسع)، وتايلاند (ثمانٍ)، بينما تتذيل إندونيسيا المجموعة دون نقاط.

وفاز المنتخب في مباراتين وخسر مثلهما، لكن يتوجب عليه في التصفيات، التي تستأنف نهاية مارس المقبل، الفوز في المباريات الأربع من أجل الحفاظ على فرصته في بلوغ مرحلة النهائيات للتصفيات.

وبات يوفانوفيتش مطالباً باستغلال الفترة القصيرة المقبلة لتحضير المنتخب بشكل جيد، واختيار أفضل توليفة للقاء ماليزيا في 26 منه، ثم إندونيسيا في 30 من الشهر نفسه، قبل أن يستضيف على التوالي فيتنام وتايلاند.

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أما الاستحقاق الثاني فهو مشاركة الأولمبي في كأس آسيا تحت 23 سنة، التي تقام في تايلاند يناير المقبل، إذ سيلعب المنتخب في المجموعة الرابعة مع فيتنام وكوريا الشمالية والأردن، وعليه بلوغ مركزاً من الثلاثة الأولى، من أجل الحصول على مقعد مؤهل إلى الأولمبياد في اليابان 2020، أو الرابع في حال تأهل اليابان إلى نصف النهائي، لتكون بذلك المرة الثانية التي يصل المنتخب إلى هذه الألعاب بعد لندن 2012. وقال خالد عبيد: «لا يمكن إغفال أهمية خوض الأولمبي لتصفيات آسيا، التي نأمل أن يتأهل من خلالها للمرة الثانية إلى الأولمبياد»، بينما أكد أنه في ظل ارتباط الأولمبي الآسيوي، فعلى المنتخب الأول الاستعانة بوجوه جديدة، حتى يحصل الجهاز الفني على أكبر فترة ممكنة للتعرف إلى اللاعبين، وتجهيزهم للمرحلة المقبلة. وتابع: «لاشك في أن نتائج المنتخب الأول من أهم أولويات اللجنة الانتقالية، خصوصاً بعد النتائج الضعيفة في ذهاب التصفيات، بينما ستكون مشاركة الأندية في دوري أبطال آسيا بالتأكيد من الأمور التي نتمنى أن تكون إيجابية، لأنها تصبّ في مصلحة الكرة الإماراتية، بتطوير أداء اللاعبين بما يساعد المنتخب على الظهور بشكل جيد».

يذكر أن اللجنة الانتقالية معنية أيضاً، ولو بشكل غير مباشر، بمشاركة أندية الإمارات في دوري أبطال آسيا، الذي ستنافس فيه هذا الموسم الشارقة والعين وشباب الأهلي والوحدة، وذلك لأن نتائج الأندية في النهاية تصبّ في مصلحة المنتخب.

- اللجنة الانتقالية حسمت العديد من الملفات المهمة

في الفترة القصيرة الماضية، أبرزها تشكيل اللجان،

وكذلك التعاقد مع مدرب جديد للمنتخب الأول.

- ثلاثة أشهر متبقية على استئناف الأبيض لتصفيات

المونديال، بينما ينافس الأولمبي على بطاقة

مؤهلة لأولمبياد طوكيو في يناير المقبل.