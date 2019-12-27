الامارات | لوفانور هنريكي يحتفل بـ «الكريسماس» وحيداً

شكرا لقرائتكم خبر عن لوفانور هنريكي يحتفل بـ «الكريسماس» وحيداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسهم ارتباط المولدوفي لوفانور هنريكي بخوض الكأس والدوري مع شباب الأهلي في بقائه في دبي، وعدم سفره مع زوجته فيتاليانا وابنته جاسمين للاحتفال بإجازة رأس السنة ومناسبة «الكريسماس» في سريلانكا، التي توجد فيها فيتاليانا حالياً، بحسب ما نشرت على حسابها الشخصي في «إنستغرام». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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