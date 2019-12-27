الامارات | مفاوضات متقدمة بين العين والمدرب البرازيلي كاريل

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوضات متقدمة بين العين والمدرب البرازيلي كاريل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام برازيلية، أمس، عن وجود مفاوضات متقدمة بين نادي العين، والمدرب البرازيلي فابيو كاريل، لتولي تدريب «الزعيم» خلفاً للكرواتي، ايفان ليكو، الذي أقيل من منصبه، الأسبوع الماضي، بسبب سوء النتائج.

وذكرت صحف «غلوبو سبورت» و«توريكو» و«جوفمابن»، أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة جداً بين الجانبين، وأن المدرب، الذي ظل عاطلاً عن العمل خلال الشهرين الماضيين، منذ إقالته من تدريب كورنثيانز البرازيلي، يستعد لتولي تدريب العين، خصوصاً أنه يملك خبرة في كرة القدم الخليجية، بعد أن درّب من قبل فريق الوحدة السعودي، كما كان قريباً في وقت سابق من تدريب الهلال السعودي، حامل لقب دوري أبطال آسيا.