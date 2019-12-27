شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يقسو على ليستر سيتي برباعية نظيفة في عقر داره والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا عريضًا على ليستر سيتي بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء، خلال اللقاء الذي جرى بينهما مساء اليوم على ملعب «كينج باور» معقل فريق ليستر، في اطار الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
سجل أهداف «الريدز» فيرمنيو هدفين في الدقائق 31 و74، وميلنر في الدقيقة 71، وأرنولد في الدقيقة 78.
وشارك النجم المصري محمد صلاح منذ البداية حتى قام المدير الفني بتبديله في الدقيقة 68 من زمن المباراة بعد ان ظهر عليه الإرهاق جراء مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية ومشاركته في المباراتين ولعب النهائي لمدة 120 دقيقة.
بتلك النتيجة حافظ ليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 52 من لعب 18 مباراة وله مباراة مؤجلة مع ويستهام، بينما توقف رصيد ليستر سيتي عند النقطة 39 في المركز الثاني مؤقتًا في انتظار مباراة السيتي صاحب الـ38 نقطة مع ويلفرهامبتون الجمعة.
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