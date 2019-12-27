شكرا لقرائتكم محمود الخطيب يسافر إلى فرنسا 25 يناير لاستكمال مشواره العلاجى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت برنامج ملك وكتابة المذاع على قناة الأهلى والذى يقدمه إبراهيم المنيسى بصحبة عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأحمر، أن محمود الخطيب رئيس النادي سيتوجه إلى باريس يوم 25 يناير من الشهر المقبل ، للخضوع لفحوصات طبية مرة أخري لمعرفة مدى تحسن حالته عقب الإنتهاء من البرنامج الطبيعي وفي حالة التأكد من عدم تحسن حالة الخطيب الصحية ، سيخضع لعملية منظار بسيطة في فرنسا".

يخضع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لبرنامج علاج طبيعي ومائي في القاهرة لمدة 20 يوم، عقب عودته من باريس يوم الثلاثاء الماضي.

كان الخطيب وصل القاهرة مساء اليوم الثلاثاء، قادمًا من فرنسا بعد رحلة علاجية استمرت أسبوعين، خضع على أثرها لبرنامج علاج طبيعي بأحد المراكز الطبية المتخصصة فى العاصمة الفرنسية باريس، للتخلص من آلام الظهر التى تنتابه بين الحين والآخر.

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استقبل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، ظهر اليوم الخميس، لبحث العروض المقدمة لعدد من اللاعبين المقرر رحيلهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية خاصة فيما يتعلق بالأسماء الخمسة التي تم الاستقرار على رحيلهم من صفوف القلعة الحمراء عقب انتهاء الاجتماع الأول الذي سبق رحلة بيبو الطبية قبل اسبوعين تقريباً.

ووصل محمود الخطيب القاهرة قبل يومين بعد رحلة علاجية استمرت لمدة أسبوعين تقريبًا للوقوف على حالته بعد تجدد الآم الظهر التي عانى منها خلال الفترة السابقة ما أدى إلى خضوعه للحقن بالمسكنات من قبل الأطباء في مصر قبل قرار الخضوع للكشف أمام أخصائيين في أوروبا للوقوف على حالته النهائية.

ووفقاً لمصدر مطلع داخل النادي الأهلي فإن محمود الخطيب حصل على موافقة نهائية على رحيل عدد من اللاعبين من المدير الفني رينيه فايلر والتي سبق وأن أكد عليها وسط تلقى القلعة الحمراء العديد من العرض أبرزها صالح جمعة وحسين السيد والعربي ومحمد عبد المنعم لاعبا الشباب وعمار حمدي، مع وضع موقف جيرالدو رهن إنهاء المفاوضات الجارية مع نادي لوزيرن السويسري بشأن المهاجم النيجيري ايليكي الذي تسعى إدارة القلعة الحمراء لحسم انتقاله خلال الأيام القليلة الماضية.