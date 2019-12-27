شكرا لقرائتكم خلاف بين مسئولى بيراميدز والمدرب الجديد على الجهاز المعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختلف مسئولو نادي بيراميدز مع البلجيكي مارك فيلموتس المرشح الأقرب لتولي المسئولية الفنية للفريق، خلفًا للفرنسي سباستيان ديسابر الذي تمت إقالته علي خلفية تراجع النتائج.

وجاء الخلاف بسبب تشكيل الجهاز المعاون لفيلموتس وذلك علي الرغم من عقد الطرفين جلسة في دبي خلال الأيام الماضية شهدت الاتفاق علي كافة تفاصيل التعاقد، إلا أن إصرار المدرب علي رفض إضافه أي عنصر مصري ، قد تفسد المفاوضات بين الطرفين وتحول الدفة لمدرب اخر تتكتم إدارة بيراميدز علي اسمه حتي هذه اللحظة، وقبل ساعات من المؤتمر الصحفي الذي سيعقد في الخامسة عصر غدًا الجمعة للإعلان عن هوية المدرب الجديد.

وحقق فريق بيراميدز تحت قيادة عبد العزيزعبد الشافى "زيزو" الفوز على نظيره وادى دجلة بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما الأربعاء، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

Advertisements

أحرز عبد الله السعيد هدف فوز بيراميدز من ركلة جزاء فى الدقيقة 75، ويعد هذا الفوز هو الأول لفريق بيراميدز تحت قيادة "زيزو" بعد رحيل الفرنسى سبستيان ديسابر، الذى لم يحقق الفوز فى أخر 3 مواجهات بالدورى.

وارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 16 محتلاً المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى، بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى 4 وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 13 هدفًا، فيما تجمد رصيد دجلة عند النقطة 6 ويقع فى المركز الأخير بالجدول بعد أن لعب 10 مباريات فاز في لقاء وتعادل فى 3 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفًا.