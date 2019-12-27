السحب على سيارتين في استادي الشامخة وآل نهيان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل رابطة المحترفين الإماراتية السحب على التذاكر الإلكترونية للفوز بسيارة أودي A3 للجماهير المواظبة على حضور مباريات فريقها.

وستكون الجماهير الحاضرة في استاد الشامخة خلال مباراتي بني ياس والجزيرة، ثم الوحدة والعين في استاد آل نهيان غداً السبت ضمن الجولة ال11 من دوري الخليج العربي على موعد مع سحب على سيارتين.

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ويحظى كل مشجع اقتنى تذاكر المباراة عبر الموقع الرسمي المخصص لها، وحضر ما لا يقل على 3 مباريات لفريقه في ملعبه، بفرصة المشاركة في السحب الذي يقام في استراحة ما بين الشوطين.

وكان المشجع الوصلاوي ماتيوسز روديك من بولندا، قد فاز بسيارة أودي A3 في الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي، وهي الأولى من أصل 28 سيارة توزع على مدار الموسم في بطولة دوري الخليج العربي.

وخصصت سيارة لنهائي كأس الخليج العربي سيتم السحب عليها في 17 يناير 2020، أما السيارة الأولى في الموسم فكانت من نصيب مشجع شباب الأهلي سيف المرزوقي خلال مباراة كأس سوبر الخليج العربي في سبتمبر/‏أيلول 2019.