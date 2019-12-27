سعود بن صقر يشهد اليوم الرابع لمهرجان محمد بن زايد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة منافسات اليوم الرابع لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن «السوان - 2019» والتي خصصت لفئة الإيذاع وأقيمت لمسافة 6 كلم على أرضية ميدان السوان، كما شهد المنافسات سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة وجمع غفير من محبي ومتابعي رياضة سباقات الهجن من جميع دول الخليج العربي.

وكسبت «دمعة» لهزاع ناصر سرود الخييلي ناموس الشوط الرئيسي الأول للإيذاع الأبكار وحلقت مع الكأس ومليون ونصف المليون درهم، وجاءت في المركز الثاني «التزام» لعلي راشد بن غدير الكتبي ووصلت في المركز الثالث «ولهة» لسعيد أحمد دري الفلاحي. وفي الشوط الثاني والخاص بالجعدان كان «جي 20» لمدحت أنور طنطاوي أول الواصلين لخط الختام ليكسب البندقية ومليون درهم، ووصل «الواصل» لحمد سعيد الحبسي في المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث «مبهر» لحمد راشد غدير الكتبي.

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وتوج سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي الفائزين بأشواط الرموز، وجاءت نتائج الفائزين في بقية الأشواط كالتالي: الشوط الثالث «الوارية» محمد أحمد بوعوانة المنصوري، الشوط الرابع «المتحدة» لعايض سعود آل فهيده المري، الشوط الخامس «محرض» لراشد علي نويصر المنصوري، الشوط السادس «مدلل» لعبيد هلال مبارك العفاري، الشوط السابع «منحاف» لسعيد مبارك حمدش الخييلي، الشوط الثامن «العبده» لسعيد مطر محمد الرميثي، الشوط التاسع «الدكتور» لسويدان سعيد بن حضيرم الكتبي، وفي آخر أشواط الفترة المسائية الشوط العاشر كانت «احتلال» لسلطان محمد بالسالومي الدرعي أولى الواصلات لخط الختام، وحصل جميع الفائزين بالمراكز من الأول إلى العاشر على جوائز نقدية قيمة.

وجاءت نتائج أشواط الفترة الفترة الصباحية لفئة «الإيذاع» لمسافة 6 كلم، والتي أقيمت صباح أمس كالتالي: خطفت «صبا» لسيف مبارك سيف غويث الكتبي ناموس الشوط الأول، وفي الشوط الثاني، كان الموعد مع «وديان» لمطر مبارك سيف الكتبي لتخطف المركز الأول، وفي الشوط الثالث، تقدم «ضاري» لحارب محمد حمد الكتبي على منافسيه، محرزاً المركز الأول.

وتنطلق صباح اليوم منافسات اليوم الخامس للمهرجان وذلك مع منافسات فئة الثنايا لمسافة 8 كلم، وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان لمنافسات الثنايا 22 شوطاً وزعت بين الفترتين الصباحية والمسائية، وتشهد الأشواط الصباحية 14 شوطا خصصت 4 أشواط منها لأهالي المناطق التي تحتضن المنافسات، بينما ستكون هناك 8 أشواط في الفترة المسائية والتي ستشهد شوطين للرموز منها شوط للأبكار وآخر للجعدان، وسيحصل الفائز بالشوط الأول والمخصص للثنايا الأبكار المفتوح على جائزة كأس ومليون ونصف المليون درهم، وفي الشوط الرئيسي الثاني والمخصص للثنايا الجعدان المفتوح يحصل الفائز بالمركز الأول على بندقية ومليون درهم، ويحصل بقية الفائزين في أشواط الرموز من الثاني إلى الخامس على جوائز نقدية قيمة.