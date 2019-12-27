مصبح: كورنادو يخضع لجراحة العضلة الضامة اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أكد محسن مصبح رئيس شركة الكرة في نادي الشارقة عن اكتمال كافة الترتيبات المتعلقة بإجراء العملية الجراحية للاعب إيجور كورنادو في العضلة الضامة، وذلك في العاشرة والنصف من صباح اليوم بمستشفى القرهود في دبي، وسيصل الطبيب الفرنسي المختص في مثل هذا النوع من الإصابات في السابعة والنصف صباحاً.

وكان نادي الشارقة كثف اتصالاته بأفضل الأطباء المختصين في إجراء العمليات الخاصة بإصابة إيجور وكان على رأسهم الطبيب الفرنسي الذي اعتذر في البداية بسبب عطلتي عيد الميلاد ورأس السنة، ونص الاتفاق المبدئي مع الطبيب الفرنسي ان تجرى العملية يوم 8 يناير/‏ كانون الثاني القادم، ولكن الإدارة الشرقاوية التي تسابق الزمن من اجل تأمين عودة سريعة للاعبي، قررت إحضار الطبيب الفرنسي إلى دبي.

وقاد محسن مصبح مفاوضات نادي الشارقة مع الطبيب الفرنسي إلى ان اقنعه بالحضور إلى الدولة وإجراء العملية في نفس يوم وصوله، وبعد مشاورات بين النادي والطبيب تم التوصل إلى تنفيذ مقترح نادي الشارقة بحضور الطبيب إلى دبي.

وأكد محسن مصبح ان تصرف نادي الشارقة قوبل بارتياح كبير من اللاعب السعيد بإجراء العملية على يد أفضل أخصائي في العالم، وشكر نادي الشارقة على إجراء الجراحة اليوم بدلاً من 8 يناير، ليكون قد اختصر أسبوعين من الفترة المقررة للعلاج.

وقوبلت الخطوة بإشادة من جمهور الملك الذي شكر إدارة النادي برئاسة محمد بن هندي على حسن التصرف، وذلك بعدما أبقوا اجتماعاتهم مفتوحة منذ إصابة كورنادو.

وفي حديث مقتضب، عبر كورنادو ل «الخليج الرياضي» عن سعادته بسرعة الإجراء من قبل الإدارة الشرقاوية التي وصف عملها بالاحترافية، وعن مباراة اليوم أمام الظفرة،قال: «فريقنا لن يتأثر بغياب أحد ».