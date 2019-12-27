صدارة الشارقة في اختبار «فارس الظفرة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: علي نجم

تقام اليوم منافسات اليوم الأول من الجولة 11 من دوري الخليج العربي بإقامة مباراتين، حيث يسعى الشارقة البطل لضمان البقاء في القمة وإنهاء عام 2019 في الصدارة، عندما يحل ضيفاً على الظفرة، بينما يخوض عجمان مع حتا لقاء تحديد المصير.

ويشهد غداً السبت إقامة 5 مباريات، حين يلتقي الوصل مع خورفكان، ويحل الجزيرة ضيفاً على بني ياس، بينما يستقبل شباب الأهلي الوصيف ضيفه اتحاد كلباء، ويلتقي النصر مع الفجيرة في ملعب آل مكتوم، لتبقى قمة الوحدة والعين هي الحدث الأبرز الذي سيحظى بكل الأضواء.

وفي المباراة الأولى يحل الشارقة متصدر جدول الترتيب (24 نقطة) في السادسة مساء اليوم، ضيفاً على الظفرة السابع (14 نقطة) في موقعة يتطلع من خلالها إلى تحقيق الفوز ونيل العلامة الكاملة.

وسيكون الفريق الملكي أمام تحدٍ مزدوج، يتمثل الأول في تحقيق الفوز بعد التعثر بالتعادل في المرحلة السابقة أمام عجمان، وتجاوز غياب النجم البرازيلي إيجور كورنادو الذي سيفتقده الفريق لمدة شهرين.

ويُدرك الملك أنه سيخوض اختباراً صعباً في مواجهة الظفرة، العائد من ملعب هزاع بن زايد في المرحلة السابقة بانتصار تاريخي.

ويأمل الملكي إنهاء عام 2019 بأفضل صورة والعودة من ملعب حمدان بن زايد بالعلامة الكاملة، بعدما كان قد بدأ من نفس الملعب في الموسم الماضي رحلته نحو انتزاع الدرع.

وسيكون الظفرة على أهبة الاستعداد من أجل إلحاق الهزيمة الأولى بحامل اللقب، مستفيداً من ارتفاع الروح المعنوية للاعبين، وبروز الثنائي البرازيلي جارديل وجواو بيدرو بمستوى أفضل في المباريات الأخيرة، بعيداً عن حسابات وموقف الفريقين في جدول الترتيب وفارق النقاط العشر الذي يفصل بينهما.

عجمان وحتا

لن يمتلك عجمان صاحب المركز الحادي عشر (9 نقاط)، وضيفه حتا وصيف القاع (8 نقاط)، سوى البحث عن الفوز ونيل النقاط الثلاث من أجل الابتعاد عن دائرة الخطر.

وقد دخل عجمان في دوامة من سوء النتائج منذ نهاية المرحلة الثالثة، ليخوض 6 جولات سلبية، قبل أن يتعادل مع الشارقة في الأسبوع الماضي، ما ترك أثراً إيجابياً في صفوف «البرتقالي». وودع عجمان وضيفه حتا، منافسات الدور الأول من الكأس، لينصب تركيزهما في الوقت الراهن على ضرورة البحث عن طوق نجاة يبعدهما عن غرق الهبوط.

وسيحاول المدرب المصري أيمن الرمادي إعادة تحفيز عناصره، والرهان على قدرتهم على تحقيق الفوز الذي طال انتظاره، حتى يحقق قفزة إيجابية في الجدول، وإن كان يُدرك صعوبة المهمة أمام الضيف الذي يحقق أرقاماً مذهلة على مستوى السيطرة والاستحواذ والتمرير.