فوز توتنهام وخسارة تشيلسي وتعادل أرسنال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قاد الثنائي هاري كاين وديلي آلي فريقهما توتنهام هوتسبر إلى قلب تأخره أمام ضيفه برايتون إلى فوز بنتيجة 2-1 في افتتاح المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل الثنائي هدفي الفريق اللندني في الشوط الثاني (53 و72)، بعدما كان آدم ويبستر قد افتتح التسجيل في الشوط الأول (37).

ورفع توتنهام رصيده إلى 29 نقطة، واقترب من تشيلسي الرابع صاحب 32 نقطة الذي تعرض لخسارة مفاجئة أمام ضيفه ساوثمبتون صفر-2.

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وقاد الجابوني بيير إيمريك أوباميانج فريقه أرسنال لتعادل صعب مع مضيفه بورنموث 1-1، وتقدم الفريق الضيف في الدقيقة 34 عن طريق دان جوسيلنج، قبل أن يسجل أوباميانج هدف التعادل في الدقيقة 63.

وظهر الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني الجديد لأرسنال، في أول مباراة يقود بها «المدفعجية».

ورفع أرسنال رصيده إلى 24 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما رفع بورنموث رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس عشر.