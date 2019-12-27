العرب يتألقون في الدوري الأكثر حضوراً جماهيرياً في العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعد دوري الدرجة الأولى الألماني (البوندسليجا) من أهم البطولات الرياضية الرائدة في العالم، إذ يصل عدد مشاهدي مبارياته ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، وهو احتل المركز الأول من حيث عدد مشاهدي مواجهاته في الاستادات، كما يعد سادس دوري رياضي عموماً من حيث الإيرادات، على مستوى العالم.بُنيت أصالة الدوري الألماني على تاريخه الغني ونجاحاته داخل وخارج الملعب، وقد تأسست البوندسليجا في دورتموند عام 1962 لتصبح جزءاً هاماً من الحياة الألمانية. ونمت جاذبيتها على نطاق واسع في السنوات الأخيرة، إذ اجتذبت مشجعي كرة القدم الشغوفين عالمياً.تحظى كرة القدم بشعبية خاصة في أوساط الشباب العربي، لذلك ظهرت طرق جديدة وشيقة لمشاهدة وتجربة محتوى كرة القدم ما أدى إلى ظهور استراتيجيات لمتابعة أهم بطولات كرة القدم عبر تقنيات جديدة.وتعد كرة القدم الألمانية رائدة في الثورة التكنولوجية، حيث رسخت مكانتها في طليعة الابتكار في الرياضة . وتُستخدم أدوات تشمل الذكاء الاصطناعي، والواقع المعزز وتقنيات أخرى متطورة لتعزيز تجربة المشجعين داخل الملعب وخارجه.وتتمتع البوندسليجا الألمانية على وجه الخصوص، نظراً لكونها واحدة من أكثر البطولات شعبية في العالم، بعلاقات قوية مع منطقة الشرق الأوسط عبر جماهيرها، ومتابعي أندية الدوري، وعبر أجيال مختلفة من اللاعبين من أصول عربية، الذين أضفوا أسلوبهم الخاص على اللعبة وشكلوا جزءاً مهماً من أنديتهم على مر العقود الماضية.أحد الأمثلة الأساسية الحديثة هو المغربي أمين حارث‎، الذي يلعب مع نادي شالكه منذ 2017 واختير مؤخراً كأفضل لاعب في شهر سبتمبر/ أيلول في البوندسليجا، بعد تسجيله 6 أهداف وتمريره 4 كرات حاسمة في 17 مباراة مع انتهاء النصف الأول لموسم نادي شالكه الذي يحتل المركز الرابع في الدوري.من ناحية أخرى، كرّم نادي بوروسيا دورتموند اللاعب المغربي أشرف حكيمي مؤخراً بعد أداء بارز وتم ترشيحه لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019. لقد أثبت اللاعب الموهوب البالغ من العمر 21 عاماً أهميته في الفريق، وتسببت هجماته السريعة من مركز الظهير الأيمن أو الأيسر بفوضى في دفاعات خصومه. وكان اللاعب الشاب أكثر فاعلية في الموسم الحالي، إذ سجل ستة أهداف في جميع البطولات.ويشتهر اللاعبان المغربيان بين صفوف مشجعي كرة القدم العرب، ويعد بوروسيا وشالكه من بين أكثر أندية الدوري الألماني متابعة بين المشجعين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما برز المدافع الجزائري رامي بن سبعيني، وقاد فريقه مونشنغلادباخ للمركز الثاني في الدوري بعد أداء مبهر في أول سنة بصفوفه.

صعود الابتكار

كان من الأمثلة على هذه الابتكارات العرض العالمي الأول لاختبار شبكة من الجيل الخامس في مباراة كرة قدم بين فريقي فولفسبورغ وهوفنهايم. في المستقبل، سيوصل الجيل الخامس من الاتصالات عالمين مختلفين لمشجعي كرة القدم: التجربة الحية العاطفية والتدفق الرقمي للمعلومات. وخلال هذا الموسم، تمكن الضيوف المختارون في المباراة من اختبار النموذج الأولي لتطبيق جديد للبث الحي تطوره حالياً شركة فودافون بالتعاون مع رابطة الدوري الألماني للاستخدام الأمثل عبر شبكة من الجيل الخامس. وسوف يتلقى المشاهدون في الملعب، عبر هذا التطبيق، إحصائيات المباراة والسجل الفردي لكل لاعب مباشرة على شاشة هواتفهم الذكية، وغيرها من الميزات. في المستقبل، سيتمكن المتفرجون مثلاً من رؤية مدى سرعة مهاجم في الوصول إلى هدف الفريق المنافس ومدى نجاح تسديداته السابقة على المرمى ببث حيّ على جهاز يتوافق مع الجيل الخامس.

واختبرت البوندسليجا مؤخراً شكلاً جديداً للبث، عرضت عبره مباراة فولفسبورغ ضد فيردر بريمن في نسق 16:9 بالإضافة إلى نسق البث المعتاد. وبالتالي، يستجيب الدوري لسلوك استخدام الإعلام المتغير والاستهلاك المتزايد لمقاطع الفيديو على الأجهزة المحمولة، إذ يُخصص نسق 16:9 للاستخدام على الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل رئيسي. وللمرة الأولى، تختبر البوندسليجا الآن كيفية تعزيز عرض مبارياتها لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. إذ يهتم جيل الألفية بالرياضة مثل الأجيال السابقة، إلا أنه يستهلكها بطرق مختلفة. فالجيل المعتاد على العرض عند الطلب يرغب في إتاحة خيار إيقاف المحتوى واستعادته إلى أي وقت يناسبه.

بشكل عام، اتصف موسم 2019-2020 حتى الآن بالإثارة والكثير من التحولات. وبفضل تسجيل 973 هدفاً خلال النصف الأول من الموسم، يطابق الدوري سمعته كموطن لكرة القدم السريعة والحديثة. ومن أهم اللاعبين الذين تجدر مشاهدتهم في الأشهر المقبلة روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ برصيد 19 هدفاً و78 تسديدة، وتيمو فيرنر من نادي لايبزيغ برصيد 18 هدفاً، وروين هينينغس من فورتونا دوسلدورف وماركو رويس وجايدون سانشو من دورتموند.

يظهر هؤلاء اللاعبون أن البوندسليجا موطن المواهب العالمية بوجود لاعبين من أكثر من 60 دولة، بمن فيهم أهم النجوم الدوليين و12 فائزاً بكأس العالم.