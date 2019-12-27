محمد الدوخي: تجاهل غير مبرر لثاني أهم بطولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه محمد يوسف الدوخي الإداري المخضرم رسالة إلى اتحاد الكرة وإلى القنوات الرياضية داعياً إلى الاهتمام بدوري الأولى، وأكد أن غياب النقل التلفزيوني جعل دوري الهواة أشبه بالمباريات الودية.

وأوضح الدوخي: أولاً أتقدم بالتهنئة الحارة للشيخ راشد بن حميد النعيمي لاختياره رئيساً للجنة المؤقتة وهو اختيار صادف أهله، فالشيخ راشد يملك رؤية ونظرة ثاقبة وفكراً تطويرياً والدليل نجاح فريق عجمان ونتائجه.

وأضاف: رسالتي للاتحاد أنه لابد من الاهتمام بدوري الأولى وتطويره فهو دوري تشارك فيها مجموعة كبيرة من الأندية والأمل معقود على عودة الرمس والجزيرة الحمراء ورأس الخيمة، وهو البطولة الثانية بعد دوري الخليج العربي من حيث الأهمية، وأعتقد أن تعيين أحمد بن درويش رئيساً للجنة تطوير الهواة خطوة جيدة لأنه لصيق بهذه الأندية ويعرف مشاكلها، الأمر الآخر الذي يعتبر مهماً جداً هو إيجاد رعاة لبطولات الهواة وتحسين أوضاعها المادية والفنية وحثها على الاهتمام بالمدرب واللاعب المواطن اكثر، وأتمنى إعادة النظر في إشراك أربعة لاعبين من المقيمين ومواليد الدولة لان العدد يرتفع إلى ستة داخل الملعب بإضافة الأجنبيين فكيف يحصل أبناؤنا على الفرصة إن لم يحصلوا عليها مع الهواة؟ وتبقى القضية الأكثر أهمية هي قضية نقل المباريات، أنا متابع لدوري الأولى منذ سنوات طويلة وبسبب تقدم العمر لا أستطيع الذهاب للملعب والقنوات تكفينا لكن حالياً افتقدنا النقل وأصبحنا لا نعرف كيف نتابع المباريات ومثلي كثيرون وأعتقد أن الأسر واللاعبين والحكام وجميع المهتمين بدوري الأولى يشكون من عدم نقل المباريات، ولا أجد تفسيراً لهذا التجاهل، فقنواتنا كثيرة وهي تملك الإمكانات وهي قنوات حكومية وواجبها أن تلبي مطالب المواطن فلماذا لا تلبي مطالبنا؟ أرجو أن تصدر القنوات بياناً توضح فيه سبب عدم نقل دوري الأولى، وهل كرة القدم في الدولة هي دوري الخليج العربي فقط، وعلى الاتحاد أن ينتبه لقضية النقل التلفزيوني وآمل أن يكون أول قرار من لجنة تطوير الهواة هو إعادة النقل التلفزيوني.