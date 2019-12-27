مهرجان محمد بن راشد الدولي للقدرة ينطلق في دبي اليوم



برعاية ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» تشهد مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم بداية من اليوم الجمعة، انطلاق منافسات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد العالمي للقدرة، المهرجان الأكبر على مستوى العالم والذي يشهد أكبر تجمع لأبطال وبطلات رياضة الفروسية من داخل وخارج الدولة، ويشهد أيضاً مشاركة أهم الإسطبلات المحلية والدولية.

تقام فعاليات المهرجان بتنظيم مؤسسة ميدان ونادي دبي للفروسية، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الإمارات للفروسية، وتحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وكانت مؤسسة ميدان ونادي دبي للفروسية أعلنتا أن المهرجان هذا العام يشهد تنظيم 4 سباقات دولية مهمة تبدأ اليوم بسباق السيدات لمسافة 120 كم للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي والذي يضم كوكبة من أبرز الفارسات على مستوى العالم من داخل وخارج الدولة، ويشهد مشاركة أبرز الإسطبلات الخاصة على مستوى الدولة.

يعقبه غداً السبت سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 120 كم أيضاً، ويواصل المهرجان فعالياته بإقامة المرحلة الثالثة من المهرجان بعد غد الأحد حيث يقام سباق جميلتي للقدرة للفرسات لمسافة 120 كم، على أن يختتم المهرجان هذا العام يوم الجمعة المقبل الموافق 4 يناير بالسباق الرئيسي على كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، لمسافة 160 كم (دولي ثلاث نجوم) وهو السباق الأهم والأشهر على مستوى العالم في مجال سباقات القدرة لما يتضمنه من مشاركة واسعة من قبل نجوم العالم في رياضة قدرة الفروسية، والذي يتزامن مع ذكرى يوم تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مقاليد منصبه كحاكم لإمارة دبي وهو يوم 4 يناير من كل عام.

يستهل المهرجان منافساته بداية من الساعة السابعة من صباح اليوم بالسباق المخصص للسيدات لمسافة 120 كلم، وقامت اللجنة الفنية المشرفة على السباق بتقسيم مسافته إلى 4 مراحل، المرحلة الأولى تم ترسيمها باللون الأصفر، وتبلغ مسافتها 40 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، وتبلغ مسافة المرحلة الثانية التي تم ترسيمها باللون الأحمر 35 كيلومتراً، وتعقبها راحة إجبارية مدتها 40 دقيقة أيضاً، ثم المرحلة الثالثة ذات اللون الأزرق وتبلغ مسافتها 27 كيلومتراً ويعقبها راحة لمدة 50 دقيقة، وأخيراً المرحلة الرابعة والأخيرة ذات اللون الأبيض ومسافتها 18 كم وهي المرحلة التي يتوج في أعقابها الفارسات الفائزات.

يتوقع ان يشهد سباق اليوم الافتتاحي للمهرجان مشاركة واسعة من قبل الفارسات المواطنات والمقيمات، كما يتوقع ان تكون النافسة حامية ومثيرة من اجل التتويج وكسب الصدارة والفوز بالجوائز العينية والمالية المميزة المرصود لأصحاب الصدارة.



كأس الإسطبلات الخاصة



أهدت الفارسة الجنوب إفريقية جيسيكا موستيرت إسطبلات زعبيل، لقب سباق الإسطبلات الخاصة، الذي أقيم في ثاني أيام النسخة الماضية للمهرجان، وشهد مشاركة كبيرة بلغت 342 فارساً وفارسةً يمثلون مختلف إسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وحققت جيسيكا موستيرت اللقب بعد أداء قوي أكدت فيه حنكتها وقدرتها بعد أن قطعت المسافة الكلية للسباق البالغة 119 كلم، على صهوة «آر أو هامليت». وحل في المركز الثاني، إبراهيم حسن الحمادي، على صهوة «اجيلي دي كردينت» من إسطبلات ماس، وجاءت في المركز الثالث ليلى المرزوقي على صهوة «زاجارا» من إسطبلات الكمدة.



إيمي لويس حاملة لقب السيدات



ذهب كأس سباق السيدات الموسم الماضي إلى الفارسة الأيرلندية إيمي لويس فارسة إسطبلات (اف3)، وشهد سباق الموسم الماضي مشاركة 172 فارسة من مختلف أندية وإسطبلات الفروسية بالدولة، ونجحت الفارسة الأيرلندية في تحقيق اللقب بعد أن قطعت المسافة على صهوة الجواد «توم جونز» من إسطبلات (F3) بزمن قدره 4:11:47 ساعات، تلتها بفارق أقل من ثانية رفيقتها الأورغوانية سيسليا جارسيا على صهوة «توفكا لا مجاوري»، فيما حلت ثالثةً مارتينا سبلانزون على صهوة «كاردينال آر» من إسطبلات (M7) بزمن قدره 4:1248 ساعات.



قبلة فرسان العالم

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يعتبر المهرجان، قبلة لفرسان وفارسات الإمارات والعالم وكافة الإسطبلات، لذا يحرص الفرسان على الدخول في منافسات السباقات، لنيل شرف المشاركة والمنافسة على صدارته، أو الفوز بإحدى جوائزه المميزة.



ملهم الفرسان



كان لقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، فارس العرب، لفريق الإمارات للقدرة أعوام 1999 و2001 و2003 و2005 للفوز ببطولة أوروبا، ومن ثم الفوز ببطولة العالم عام 2012، الدور الكبير والمهم في تألق فرسان الإمارات.

كما كان لفوز سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بلقب العالم 2014 الدور المهم والرئيسي في تشجيع فرسان الإمارات في التألق، وسيرهم في نفس درب البطولات.



النسخة الرابعة



يدخل المهرجان هذا العام محطته الرابعة بعد أن أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتحويل سباق كأس سموه السنوي إلى مهرجان للقدرة قبل أربع سنوات ليصبح وجهة سنوية أساسية لعشاق رياضة القدرة، مما ساهم في إسعاد كل المنتمين إلى أسرة الفروسية ليس على مستوى الدولة بل على مستوى العالم، لما يتضمنه من منافسات مثيرة وجوائز عينية ومالية هي الأكبر على مستوى العالم .

وحظي المهرجان باهتمام محلي ودولي كبيرين وساهم في إسعاد كل الفرسان وعشاق رياضة القدرة والتحمل للخيول، كما ساهم في جعل كافة الإسطبلات تستعد للحدث أفضل استعداد.



إسطبلات الوثبة تتألق في النسخ الماضية



حققت إسطبلات الوثبة لقب النسختين الماضيتين من سباق جميلتي للقدرة المخصص للأفراس لمسافة 120 كلم، وتوج الفارس عبدالرحمن سعيد الغيلاني بلقب النسخة الماضية من السباق على صهوة الفرس «المندرا».

وشهد السباق مشاركة كبيرة بلغت 230 فارساً وفارسةً يمثلون مختلف أندية وإسطبلات الفروسية بالدولة، وجاء فوز الغيلاني بعد أداء قوي قاطعاً المسافة بزمن قدره 4:17:02 ساعات، وحل في المركز الثاني الفارس عبدالله غانم المري على صهوة «تايجر ليلي» من إسطبلات (F3)، فيما جاء في المركز الثالث الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم على صهوة «ارفيديرسي» من إسطبلات (M7).