شكرا لقرائتكم خبر عن طارق خيري: المعهد أكبر مؤسسة لعلاج الأورام في الشرق الأوسط والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور طارق خيري، وكيل المعهد القومي للأورام لشؤون البيئة، أن العلاقات المصرية الإماراتية ستبقى متميزة بحكم الترابط والمحبة المزروعة في قلوب الشعبين على كل المستويات.وأكد أن قيادات المعهد وجامعة القاهرة يقدرون الجهد الإماراتي لتطوير المنظومة الطبية في مصر.
وذكر أن المعهد القومي للأورام تأسس منذ 50 عاماً، وأصبح أكبر مؤسسة طبية لعلاج الأورام في مصر والشرق الأوسط.
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