شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة الرياضي» يطلق برنامج القيادة في الطبيعة بخورفكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق «مجلس الشارقة الرياضي» برنامج القيادة في الطبيعة في أولى حلقاته مع فريق المغامرات بسجايا فتيات الشارقة، ويهدف البرنامج إلى صقل مهارات القيادة لدى فتيات الشارقة، وتعزيز القيم والسلوكات الإيجابية، وغرس الروح الجماعية لدى الفريق المشارك، وكيفية المحافظة على الطبيعة والمكان.
والبرنامج عبارة عن برنامج قيادي جديد ينظم لأول مرة، وتم اختيار الطبيعة المحلية بمدينة خورفكان الجبلية الساحلية، ووقع الاختيار على فريق فتيات المغامرات بسجايا الشارقة الذي شارك في رحلة تسلق جبال كليمنجارو أعلى قمة جبلية بإفريقيا في تنزانيا. وأشرف على البرنامج الذي استمر من 22 إلى 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سلطان العبيدلي اختصاصي رياضات وأنشطة المغامرات بمجلس الشارقة الرياضي، الذي قام بإعداد البرنامج.
وقالت الشیخة عائشة خالد القاسمي، مديرة «سجايا فتيات الشارقة»: يتواصل تعاون سجايا فتيات الشارقة مع مجلس الشارقة الرياضي؛ حيث تم تنظيم مخيمين محليين ضمن برنامج القيادة في الطبيعة، ونشكر المجلس على رعاية هذا البرنامج الذي يغرس روح المسؤولية في الفريق المشارك، ما يعزز مفهوم القيادة كما تم اختيار الطبيعة المحلية؛ من خلال مدينة خورفكان التي تملك مميزات عديدة.
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