بطولة فزاع للصيد بالصقور«التلـواح» تنطلــق 30 ديسمبر

أعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن إقامة منافسات الطيارة اللاسلكية يومي 30 و31 ديسمبر الجاري في انطلاق بطولة فزاع للصيد بالصقور (التلواح الرئيسية) لموسم 2019-2020، وذلك بعدما تم تعديل جدول المنافسات لإتاحة المجال أمام الجولات الخاصة بدوري الإمارات للصيد بالصقور.

ارتأت إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، تقديم موعد انطلاقة بطولة فزاع للصيد بالصقور لتقام منافسات فئة الشيوخ يوم الاثنين المقبل، وفئة العامة يوم الثلاثاء المقبل، وذلك في موقع البطولة في منطقة الروية بدبي.

وستتواصل بطولة فزاع للصيد بالصقور، بعد ذلك خلال الفترة ما بين 2 و16 يناير المقبل، وأكد راشد بن مرخان، نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن الموعد الجديد لانطلاق البطولة جاء لمراعاة «دوري الإمارات للصيد بالصقور» الذي ستتوحد فيه الجهود بين نادي أبوظبي للصقارين، ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، لإطلاق هذا الحدث في نسخته الأولى واستضافة عدد من جولاته في بطولات فزاع للصيد بالصقور.

ووجهت سعاد إبراهيم درويش، مديرة إدارة البطولات في المركز، الدعوة للصقارين بضرورة إكمال إجراءات التسجيل في بطولة فزاع للصيد بالصقور، وتحديداً في فئة الطيارة اللاسلكية، من أجل الوجود في الحدث المقبل في هذا النوع من الصيد بالصقور الذي بات يستهوي شريحة كبيرة من الشباب.