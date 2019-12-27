القصير: الرياضة تعزز الروابط بين عمال الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: مسعد عبد الوهاب

تتواصل بنجاح اليوم فعاليات البطولة الرياضية العمالية الثالثة التي تنظمها هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، بمشاركة كبيرة بلغت 120 فريقاً تتنافس في 5 ألعاب هي كرة القدم، وكرة السلة، والكرة الطائرة، والكريكيت والهوكي، على ملاعب متنزه الشارقة الوطني مقابل مطار الشارقة والدولي، كما تحظى مناسباتها التي تقام يوم الجمعة من كل أسبوع، بحضور جماهير غفيرة جعلت من الحدث مهرجاناً رياضياً يُعلي شأن الرياضة ويسهم في نشر ممارساتها في «الإمارة الباسمة».

وتقام اليوم 6 مباريات في بطولة كرة القدم التي يتنافس فيها 30 فريقاً، تجمع أدنوك «أ» مع شركة خوري، وفالكون باك مع البنك العربي المتحد، وريتش تارجيت وبلدية الحمرية، كما يلتقي سمارت تاتش مع الهوية والجنسية، وبيز لينك للعقارات مع أدنوك «ب»، كما تتواصل المنافسات في الألعاب الأربع الأخرى المعتمدة في البطولة.

وأشاد سالم يوسف القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، بالإقبال الكبير الذي تشهده البطولة التي تقام للعام الثالث على التوالي تنفيذاً لرؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، مضيفاً: «سعادتنا كبيرة بهذا الإقبال من الفرق المشاركة والجماهير الغفيرة التي تتابع المنافسات، بما يلبي توجيهات سموه المباشرة في نشر الرياضة في أوساط العمال، من أجل توفير بيئة مثالية للعمل بتوظيف واستثمار الرياضة؛ لما لها من دور مهم في تعزيز وتقوية الروابط والعلاقات بين العمال في إمارة الشارقة، كما تسهم في جعل الرياضة أسلوب حياة، ما من شأنه رفع مستوى الصحة العامة والكفاءة الإنتاجية لدى العاملين في مختلف مؤسسات المجتمع».

يذكر أن فعاليات البطولة كانت افتتحت في 13 ديسمبر، وتستمر منافساتها حتى نهاية مارس المقبل، حيث يتم تكريم الفائزين في الحفل الختامي بجوائز نقدية تبلغ 250 ألف درهم، علاوة على الهدايا العينية الأخرى.