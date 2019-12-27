نادي الحمرية يشهر رياضة الترايثلون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث جمعة عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي التعاون المشترك مع جمعية الإمارات لرياضة الترايثلون مع عبدالملك جاني الأمين العام، بهدف إدراج اللعبة في النادي.

حضر الاجتماع أسماء الجناحي وأحمد الشامسي عضوا مجلس إدارة جمعية الإمارات لرياضة الترايثلون، كما حضر من نادي الحمرية عمار علي المهيري أمين السر العام، وأعضاء مجلس إدارة النادي.

وكشف جمعة عبيد الشامسي أن نادي الحمرية سيكون أول ناد يدرج هذه الرياضة في إمارة الشارقة، مبيناً أن النادي يبحث سبل التعاون البناء والمثمر مع جمعية الإمارات لرياضة الترايثلون بهدف تعزيز التعاون مع الجمعية، وتقديم أرقى الخدمات لأبناء ومنتسبي نادي الحمرية. واستمع حضور الاجتماع لشرح تفصيلي قدمه عبدالملك جاني حول تاريخ رياضة الترايثلون في الدولة مستعرضاً عدداً من المشاركات في الفترة المقبلة. وبينت أسماء الجناحي أنه تتوفر في نادي الحمرية جميع مقومات النجاح لرياضة الترايثلون.