«تراث الإمارات» يطلق كأس الصداقة الخليجية لالتقاط الأوتاد اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق اليوم في إسطبلات قرية بوذيب للفروسية بمنطقة الختم فعاليات كأس الصداقة الخليجية لالتقاط الأوتاد التي ينظمها نادي تراث الإمارات، تحت إشراف الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية.

وتشهد البطولة مشاركة أربع دول هي المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والمملكة المغربية، بالإضافة إلى دولة الإمارات التي ستشارك بفريقين.وستقام قرعة الخيول مع بداية انطلاق البطولة، فيما يشهد اليوم الأول منافسات بطولة الرمح، وتتضمن ثلاث جولات لكل من فردي الرمح (6 + 6 + 4) سم، وفرق الرمح للهدف نفسه (6 + 6 + 4) سم، وجولتين لحلقتين وتد (6 + 4) سم، إضافة إلى جولة واحدة للتتابع رمح (4) سم.

وستقام في اليوم الثاني للبطولة منافسات بطولة السيف، حيث ستبدأ بثلاث جولات لفردي السيف (6 + 6 + 4) سم، ثم ثلاث جولات لفرق السيف (6 + 6 + 4) سم، تليها جولتان لمسابقة الأهداف المعلقة سيف (ليمونتين ووتد) (6 + 4) سم، وتختتم منافسات اليوم بجولة لمسابقة التتابع - سيف (6) سم.