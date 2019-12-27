بطولة رأس الخيمة لمصارعة الذراعين تختتم اليوم

بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، تختتم بطولة رأس الخيمة لمصارعة الذراعين المخصصة للمواطنين في الصالة الرياضية بالظيت عصر اليوم، وانطلقت البطولة أمس وكانت البداية بقياس الأوزان، ثم بدأت المنافسات في الثانية ظهراً بمشاركة 300 لاعب.

حضر منافسات اليوم الأول الشيخ عبدالله بن حمد الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي التابع لمكتب سمو ولي العهد، وأحمد الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي، وأحمد يوسف درويش رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة.

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وأوضح فيصل الغيص المنسق الفني للبطولة أن اليوم الأول من البطولة حقق نجاحاً كبيراً، لافتاً إلى المشاركة القياسية والمستويات الجدية للمشاركين، وذكر أن الترتيبات والتحضيرات الجيدة التي وضعتها اللجنة المنظمة ساعدت على النجاح، إلى جانب ورشة العمل التي كانت مفيدة جداً للمشاركين، وجعلتهم على دراية تامة بكل التفاصيل الفنية والتحكيمية. وأفاد بأن الحكام الذين أداروا المنافسات من الإمارات والهند ورومانيا ولبنان، فيما أشرف الإماراتي يحيى الساري على الأطقم التحكيمية، بحكم خبرته الكبيرة في هذا المجال.

بدوره أكد خالد النقبي رئيس اللجنة الإعلامية أن التحضير للبطولة بدأ منذ وقت مبكر، وقال: «منذ أن تم الإعلان عن استضافة الإمارة للبطولة وتم عقد المؤتمر الصحفي الأول، شرعت اللجنة الإعلامية في الترويج للحدث واستخدمت وسائل التواصل الاجتماعي والملصقات والإعلانات في الشوارع والأندية وأماكن التجمع المختلفة، كما كانت هناك حملة من خلال الصحف والإذاعات والقنوات من أجل الترويج للبطولة باعتبارها حدثاً كبيراً هو الأول من نوعه على مستوى الإمارة، وربما الدولة».

واعتبر النقبي أن رعاية سمو ولي عهد رأس الخيمة للبطولة، منحتها بعداً كبيراً وكانت أهم أسباب نجاحها، كما أثنى النقبي على دور أحمد بن درويش وأعضاء اللجنة المنظمة، والجهات الإعلامية المختلفة التي اعتبر أنها شريكة حقيقية في نجاح البطولة.