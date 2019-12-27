أحمد الكعبي: الشعب المصري يعشق اسم زايد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد أحمد هلال الكعبي الرئيس التنفيذي لماراثون زايد بالمكانة التي وصل اليها الحدث الخيري الكبير، وقال إنه أصبح رسالة سلام ومحبة من الإمارات لجميع شعوب العالم.

وأضاف: «الماراثون يأتي تكريماً وتخليداً للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهو في الوقت نفسه حدث مهم يساهم بإعلاء نهج الإمارات وقيادتها الحكيمة، إلى جانب التواصل الرياضي والاجتماعي الذي يجسده الحدث، والترويج للتطور الكبير الذي تحرزه الدولة في شتى المجالات، إضافة إلى التعريف بمكانتها ودورها الريادي من خلال الفعاليات المصاحبة. وشدد الرئيس التنفيذي للماراثون، على أن العلاقات الإماراتية المصرية في روافدها السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية أصبحت نموذجاً يحتذى به في العلاقات بين الدول، بفضل السياسة الحكيمة للبلدين.

واختتم قائلاً: الماراثون سيتواصل وسيشهد مزيداً من النجاحات بعدما بات مطلباً شعبياً في مصر ويشهد مشاركة مختلف الفئات، مؤكداً أن الشعب المصري يعشق اسم زايد.