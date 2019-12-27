شكرا لقرائتكم خبر عن صقر يضع اللمسات الأخيرة للتنظيم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قام اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس أمس يرافقه اللواء طارق عبدالعظيم السكرتير العام للمحافظة بجولة تفقدية للوقوف على الترتيبات النهائية للسباق، كما تفقد وحدات الخدمات الخاصة بالمشاركين في السباق، ومنطقة ألعاب للأطفال بممشى وكورنيش السويس الجديد، مؤكداً أن الحدث سيتم تنظيمه بصورة تفخر بها المدينة الباسلة.

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