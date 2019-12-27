شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الفتيات إلى البحرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غادرت إلى مملكة البحرين بعثة منتخب الإمارات للفتيات في كرة القدم تحت 18 سنة للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي ستقام خلال الفترة من 29 ديسمبر/ كانون الأول الحالي إلى 6 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وكانت القرعة قد أسفرت عن وقوع منتخبنا في المجموعة الأولى مع منتخبات الأردن والعراق ولبنان، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات البحرين «المستضيف»، والكويت وفلسطين.

وقالت حورية الطاهري مدربة المنتخب إن التحضيرات لبطولة غرب آسيا جاءت مثالية من خلال تجمعات داخلية وخارجية، وتدريبات يومية، بالإضافة لخوض مباراتين وديتين أمام المنتخب الكويتي.

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