الضنحاني: غياب إيجور حافز للشارقة للعطاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أكد علي الضنحاني الظهير الأيمن لفريق الشارقة، اكتمال تحضيرات «الملك» لمواجهة الظفرة، وقال: كل شيء في الفريق على ما يرام ونتمنى أن نكون في أفضل حالاتنا، حيث أجرينا تدريبات استشفاء بعد أن لعبنا شوطين إضافيين في مباراة الكأس.

وعن غياب زميله وصانع ألعاب الفريق إيجور كورنادو قال: إيجور لاعب كبير ومميز، وغياب لاعب في قامته سيشكل حافزاً لنا للفوز وتقديمه هدية له، لقد عانينا إصابات كبيرة هذا الموسم بداية من سيف راشد ومروراً بشاهين عبدالرحمن ثم إيجور، وسبق وأن مر الفريق بمثل هذه الظروف عندما أصيب شوكوروف في أصعب وقت بالموسم الماضي.

وختم المدافع الأيمن لفريق الشارقة حديثه بتوجيه رسالة لجمهور الملك قال فيها: «نطالب جمهورنا بالالتفاف بشكل أقوى حول الفريق كي نوفق في عبور هذه المرحلة الصعبة».

وكان المدرب عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة أكد ثقته الكبيرة في المجموعة، واعتبر غياب إيجور عن الملاعب خسارة للدوري بصفة عامة وأشار إلى أن ريان مينديز غير جاهز بنسبة 100% لخوض اللقاء اليوم.

ويذكر أن المؤتمر الصحفي الخاص عقد بإدارة الزميل عبدالعزيز نجم وهو من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية ويعمل في مؤسسة الشارقة للإعلام، ويعتبر أحد منسقي نادي الشارقة في هذا الموسم، وجاء ضمه إلى نادي الشارقة كنوع من مبادرات النادي تجاه جميع شرائح المجتمع والتوطين في الوظائف.

وشكل عبدالعزيز نجم، حضوراً مميزاً في المؤتمر الصحفي من خلال الطرح والتقديم، مستفيداً من خبرته في العمل الإعلامي بمؤسسة الشارقة للإعلام.